Nieuwe motoren voor Skoda Octavia: de keuze wordt reuze

Als je geïnteresseerd bent in de nieuwe Skoda Octavia, dan was het aanbod tot dusver beperkt tot de First Edition met een 150 pk sterke 1.5 TSI-benzinemotor. Ook de Skoda-dealer zat verlegen om meer keuzemogelijkheden. Die zijn er nu: als 1.0 e-TEC met mild hybrid-techniek, 1.5 TSI G-TEC op aardgas en 1.4 TSI iV, die als stekkerhybride een volledig elektrische actieradius van zo’n 60 kilometer heeft.

Op de zakelijke markt is de Skoda Octavia een model van betekenis. En hoewel veel particuliere autokopers hun zinnen inmiddels massaal hebben gezet op een SUV à la Kamiq en Karoq, is Skoda’s traditionele middenklasser nog altijd een model dat wereldwijd in grote aantallen wordt verkocht. Dertig procent van alle Skoda’s is een Octavia.

Sinds het voorjaar staat de geheel nieuwe Octavia in de spotlights, als vanouds verkrijgbaar als hatchback met grote achterklep en als praktische Combi. Het enige wat tot nog toe ontbrak, was een volledig motorenpalet. De eerste Octavia-kopers hadden de keuze uit de rijk uitgeruste First Edition met 150 pk sterke 1.5 TSI-benzinemotor, en daarmee uit.

Dat het niet bij deze motor zou blijven, was echter al wel duidelijk. De Skoda Octavia staat op het modulaire MQB-platform van de Volkswagen-groep, dat ook door de nieuwe Seat Leon en Volkswagen Golf 8 wordt gebruikt. Voor deze modellen was er op motorisch vlak al heel wat meer te kiezen. Skoda vaart dezelfde koers als Seat en Volkswagen, en introduceert nu drie nieuwe motorvarianten van de Octavia: de 1.0 e-TEC met mild hybrid-techniek, de 1.5 TSI G-TEC op aardgas en de 1.4 TSI iV plug-in hybride. Deze nieuwe uitvoeringen zijn per direct te bestellen. Skoda heeft ook de sportieve stekkerhybride Octavia RS iV gelanceerd, maar het is nog niet bekend wanneer dit model naar Nederland komt. In tegenstelling tot andere landen blijft Nederland vooralsnog verstoken van dieselende Octavia’s.

Twee hybrideversies: mild hybrid en plug-in hybrid

In Nederland is weinig belangstelling voor aardgasauto’s, dus laten we de Octavia 1.5 TSI G-TEC (131 pk) hier verder buiten beschouwing. Onze aandacht vestigt zich op de twee andere nieuwe motorvarianten van de Octavia die voor drukte in de Skoda-showroom gaan zorgen: de 1.0 e-TEC mild hybrid en 1.4 TSI iV plug-in hybride.

Om met de Octavia 1.0 e-TEC te beginnen: voorin ligt een éénliter driecilinder turbomotor met een vermogen van 110 pk, die is gekoppeld aan een 48-volt startgenerator. Deze geeft de benzinemotor een elektrisch duwtje in de rug, door bij lage toerentallen een elektrische impuls van maximaal 50 Nm uit de additionele batterij (0,6 kWh) door de transmissie te sturen. Daarmee komt de auto inderdaad vlot uit de startblokken. Als de stroomstoot verwerkt is, maakt de auto een veel makkere indruk. Maar dat is ook niet gek voor zo’n grote auto met 110 pk. Voor de Octavia 1.0 e-TEC belooft Skoda een WLTP-verbruik van 5,0 l/100 km (1 op 20). Zonder mild hybrid-systeem zou dat 0,4 liter meer zijn.

Octavia iV: 60 kilometer elektrisch

De batterij van de 1.0 e-TEC mild hybrid kan niet aan het stopcontact of aan de laadpaal worden opgeladen. Met de Skoda Octavia iV behoort dat wel degelijk tot de mogelijkheden. Deze plug-in hybride beschikt over een batterijpakket met een capaciteit van 13 kWh, dat onder de zitting van de achterbank is geplaatst. Gekoppeld aan een 1,4-liter TSI-motor wordt er een totaalvermogen van 204 pk en een koppel van 250 Nm op de aangedreven voorwielen losgelaten, net zoals in de Volkswagen Golf eHybrid plug-in hybride.

Volledig scherm Skoda Octavia iV. © Skoda

Skoda zegt dat met de Octavia iV zo’n 60 kilometer op een volle acculading kan worden gereden. Tijdens onze snelwegloze testrit door het buitengebied van Wenen noteerden wij een gemiddeld elektrisch verbruik van 14,6 kWh/100 km. Daarmee is Skoda’s beloofde 60 kilometer niet uit de duim gezogen. Met de stekker in een openbare laadpaal (3,6 kW) neemt het ongeveer tweeënhalf uur in beslag om de batterij weer tot 80 procent op te laden. Voor de laatste 20 procent moet nog een uurtje extra koffiepauze worden genomen.

In de Octavia iV heb je de keuze uit tal van rijprogramma’s. Allereerst met betrekking tot de aandrijving: wil je de auto zelf laten kiezen wanneer er op stroom wordt gereden, of trek je de batterij – tijdens een korte rit tussen twee laadpalen – zonder bemoeienissen van de benzinemotor in één teug leeg? Of bepaal je tot welk percentage de stroomreserve op peil gehouden moet worden, zodat je (bijvoorbeeld in de stad) geheel elektrisch naar je bestemming kunt rijden? Daarnaast heb je de keuze uit de rijprogramma’s Eco, Comfort, Normal, Sport en Individual, waarbij zaken als de reacties van de motor op het gaspedaal, de mate van stuurbekrachtiging en de vertraging op de e-motor bij gas loslaten veranderen. In het programma Individual kan elk onderdeel afzonderlijk worden ingesteld.

Volledig scherm Skoda Octavia iV. © Skoda

Prijzen

De nieuwe motorvarianten van de Skoda Octavia zijn inmiddels geprijsd en te bestellen. De 1.0 e-TEC mild hybrid is er als hatchback vanaf 29.890 euro, de Combi is 1500 euro duurder. De plug-in hybride Octavia iV wordt duidelijk als topmotorisering gepositioneerd. Prijzen beginnen bij 35.690 euro voor de hatchback, de Combi-versie staat voor 37.190 euro in de prijslijst. Beide motorvarianten zijn standaard voorzien van een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling.

