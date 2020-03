Nieuwe gigafabriek Tesla omstreden: ‘Die fabriek verwoest onze droom’

Corona in België: flitspalen uitgezet en benzine voor 95 cent per liter

18 maart De coronacrisis brengt kommer en kwel, maar er zijn zowaar ook voordelen. Er zijn bijna geen files meer en wie gaat tanken is veel goedkoper uit. Vooral in België is het goed toeven, want in Vlaanderen zijn ook nog eens de flitspalen uitgezet.