Nieuwe Ford Kuga biedt keus uit drie verschillende hybrides

Ford heeft op een internationaal persevenement in het Nederlandse Halfweg de nieuwe Kuga onthuld. De SUV is bijna 9 centimeter langer geworden en dit is ook de eerste Ford met keuze uit drie verschillende hybride aandrijflijnen.

Een volledig elektrische versie zou natuurlijk nog meer welkom zijn, zeker gezien het belastingvoordeel in Nederland, maar een dergelijke variant zit er voorlopig niet in. Ford beperkt zich tot een plug-in hybride, een milde hybride en een stekkerloze hybride. Verder is de nieuwe Kuga leverbaar met 1,5 liter EcoBoost benzinemotoren en 1,5 en 2,0 liter EcoBlue dieselmotoren. Alle motoren zijn te koppelen aan een nieuwe achttraps automaat.

Ford heeft inmiddels meer dan één miljoen Kuga’s verkocht in Europa. Op dit continent is de Kuga zelfs de bestverkopende SUV van Ford en na de Fiesta en de Focus het bestverkochte model. De compleet nieuwe generatie heeft meer assistentiesystemen aan boord en ook een internetverbinding, een inductielader voor smartphones en het SYNC 3 infotainment dat onder andere in de Focus en Fiesta te vinden is. Een B&O premium audiosysteem is eveneens leverbaar. Het nieuwe 12,3 inch grote, centrale beeldscherm wordt gecombineerd met een klein HD-kleurenscherm in het instrumentarium. Een optioneel head-up display helpt de bestuurder om zijn ogen op de weg te houden, terwijl Active Park Assist 2 de Kuga met een druk op de knop volledig automatisch laat in- en uitparkeren.

Lichter en stijver

De nieuwe Kuga is de eerste SUV op basis van Fords nieuwe C2-platform, dat bijdraagt aan betere aerodynamica, een tot wel 90 kg lager gewicht ten opzichte van zijn voorganger en een lager brandstofverbruik. Verder is de torsiestijfheid met 10 procent toegenomen. De nieuwe Kuga is 44 mm breder en 89 mm langer dan zijn voorganger en de wielbasis is met 20 mm gegroeid. Voorin resulteert dat in 43 mm extra schouderruimte en 57 mm extra ruimte op heuphoogte. De passagiers achterin profiteren van 20 mm extra schouderruimte en 36 mm extra ruimte op heuphoogte. Ondanks dat de hoogte van de Kuga met 20 mm afnam ten opzichte van het uitgaande model, biedt hij voorin 13 mm en achterin 35 mm extra hoofdruimte.

De Kuga is voor het eerst verkrijgbaar met verwarming van de buitenste zitplaatsen op de achterbank. Verder is de tweede zitrij te verschuiven om 1.035 mm extra beenruimte of 67 liter extra bagageruimte te creëren. De tweede zitrij is via bediening in de kofferbak eenvoudig volledig neer te klappen. In de bagageruimte ligt een vloermat die aan de ene kant met praktisch en eenvoudig te reinigen rubber is bekleed, en aan de andere kant met velours voor een luxueuze uitstraling.

Hybrides

De Kuga Plug-In Hybrid heeft een 2,5 liter grote viercilinder benzinemotor, een elektromotor/generator en een 14.4 kWh lithium-ion-accupakket. Het gezamenlijke vermogen is 225 pk. De Kuga Plug-In Hybrid kan ruim vijftig kilometer volledig elektrisch en dus zonder uitlaatgas afleggen. Het brandstofverbruik bedraagt 1.2 l/100 km en de CO2-uitstoot 29 g/km.

De mildhybride Kuga EcoBlue Hybrid heeft de 2,0 liter EcoBlue dieselmotor met 150 pk vermogen. In plaats van een conventionele startmotor is een startmotor/generator (BISG) geïntegreerd in de aandrijflijn. Die slaat tijdens het afremmen van de auto remenergie op in het luchtgekoelde 48-volt lithium-ion-accupakket. De BISG dient ook als elektromotor en ondersteunt met de opgeslagen elektriciteit onder normale rij-omstandigheden en tijdens accelereren de verbrandingsmotor met extra trekkracht. Verder voedt de BISG de elektrische componenten van de auto.

Dankzij het 48-voltsysteem kan de Auto Start-Stop-technologie vaker in werking treden om meer brandstof te besparen en de CO2-uitstoot verder te verlagen. De Kuga EcoBlue Hybrid heeft een brandstofverbruik van 5.0 l/100 km en een CO2-uitstoot van 132 g/km.

De Kuga Hybrid is een zelfopladende hybride - zoals Toyota die al jaren levert - en heeft een elektromotor/generator, lithium-ion accupakket en een 2,5 liter benzinemotor. Deze versie is vanaf 2020 leverbaar met zowel voorwielaandrijving als Fords intelligente vierwielaandrijving. De CO2-uitstoot van de Kuga Hybrid bedraagt 130 g/km, het brandstofverbruik is 5.6 l/100 km.

Aanhanger

De nieuwe Kuga kan – afhankelijk van de aandrijflijn – een aanhanger van maximaal 2.250 kg trekken. De elektrisch wegklapbare trekhaak kan via een bedieningselement in de kofferbak met één druk op de knop in- en uitklappen. Optioneel is een afneembare trekhaak die in de kofferbak kan worden opgeborgen.

