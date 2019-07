Nieuwe Focus ST legt sportieve lat hoger

Wil je een lekker sturende Ford? Dan ben je snel klaar met zoeken. Als het gaat om goede rijeigenschappen, scoort Ford altijd uitstekend. Het merk is een expert in het vinden van de juiste mix tussen comfort en rijplezier, daarvoor hoef je je heus niet te wenden tot uitsluitend de snelle ST- en RS-versies. Ook aan een Fiesta of Focus met driecilinder EcoBoost-turbomotor valt al bovengemiddeld veel lol te beleven.

Zodoende borrelt de vraag op of de snelste Fords nog wel bestaansrecht hebben. In een tijdperk dat de auto-industrie het klimaatvraagstuk hoog op de agenda heeft staan, en er miljarden euro’s worden geïnvesteerd in de transitie naar elektrische mobiliteit – waar ook Ford niet aan ontkomt – zouden de schone ambities zomaar ten koste van deze ‘hot hatchbacks’ kunnen gaan. Maar nee: Ford heeft op sportief gebied een reputatie hoog te houden, en daarom is er ook van de vorig jaar geïntroduceerde vierde Focus-generatie een snelle ST-versie ontwikkeld. Voor wie een Ford wil die nog veel lekkerder stuurt dan de standaard modellen.

Verbluft

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Focus ST, heeft de Performance-afdeling van Ford zich ten doel gesteld een auto te bouwen die beter is dan ‘gewoon goed’. Een auto die zijn bestuurder verbluft, de sportieve lat weer hoger legt en de concurrentie (Honda Civic Type R, Renault Mégane R.S. Trophy, Volkswagen Golf GTI TCR) overklast. Om dat doel te bereiken, heeft Ford Performance veel meer in het werk moeten stellen dan het simpelweg twee slagen opdraaien van de vermogensschroef op de motor. Dat heeft Ford juist níet gedaan. De nieuwe Focus ST heeft dezelfde 2,3-liter viercilinder EcoBoost-motor als de Mustang en vorige generatie Focus RS. Maar dan met 280 pk, in plaats van de 290 pk die hij in de Mustang levert of de 350 pk waarmee de vierwielaangedreven Focus RS gezegend was. Concurrent Honda Civic Type R peutert 320 pk uit zijn tweeliter turbomotor.

Onderstel

Het is vooral het onderstel dat de Focus ST boven de snelle concurrentie uit moet tillen. Om het motorvermogen in goede banen te leiden, heeft de auto een elektronisch gestuurd sperdifferentieel (eLSD) tussen de aangedreven voorwielen gekregen. Dat voorkomt dat alle motorische krachten op zoek gaan naar de weg van de minste weerstand, en er bij gripverlies een band opgaat in een dikke pluim rubberrook. In een dergelijke situatie leidt het differentieel alle pk’s juist de andere kant op, naar het wiel met de meeste grip. Aan de hand van de stuurbewegingen, de belasting van de motor en de snelheid, anticipeert de elektronica op mogelijke gripverschillen tussen het linker en rechter voorwiel, en kan op die manier sneller reageren dan een mechanische sper.

Vering

Niet minder belangrijk zijn de kwaliteiten van de vering en schokdemping. Bij de Fiesta ST werd de afstemming door veel klanten als te hard ervaren. Reden voor Ford Performance om een adaptieve schokdemping te ontwikkelen die het beste van twee werelden combineert, als onderdeel van het optionele Performance Pack. In de vier rijprogramma’s Wet/Slippery, Normal, Sport en Track, kent het CCD (Continuously Controlled Damping) gedoopte dempingssysteem drie settings. In de eerste twee reageren de schokdempers verrassend vergevingsgezind, in Sport voel je de souplesse al afnemen en in Track lijken de dempers van eikenhout. Ieder z’n meug, maar op een pokdalig plaveisel doe je de techniek én jezelf weinig plezier om de Track-modus aan te laten staan.

Sprintkracht

Uiteindelijk draait alles om het resultaat. En dat is heel erg goed. Ongeacht het gekozen rijprogramma laat de Ford Focus ST weten dat je met een sportieve auto onderweg bent. En met een snelle, want hij heeft maar 5,7 seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/h te accelereren. De topsnelheid ligt op 250 km/h. Door het riante koppel van 420 Nm zit je bovendien zelden om sprintkracht verlegen. Uitsluitend in de onderste regionen van het toerenbereik geeft de motor soms niet thuis, maar zodra de naald van de toerenteller de 1500 toeren passeert, word je overmand door de acceleratie. Verslavend, zoals ook het geluid uit de twee dikke uitlaatpijpen. Ja, dat is altijd aanwezig, in Sport nog wat duidelijker en in Track – kunstmatig versterkt door de luidsprekers – ronduit ritmisch en opzwepend. Als je opschakelt naar een hogere versnelling, hoort de wijde omtrek de uitlaten ploffen. Schakel je vervolgens weer terug, dan zorgt de elektronische Rev-Match voor een toefje tussengas, zodat de motor alvast op het juiste toerental zit voordat je de koppeling hebt laten opkomen. Dat vindt het mechaniek heel fijn, en het is bovendien een leuke gimmick.

Bochtenwerk

De rijkwaliteiten van de Focus ST staan op hoog niveau. Mede doordat er veel aandacht is besteed aan de zithouding in de Recaro-kuipstoel achter het aan de onderzijde afgeplatte sportstuur, geeft de auto je vertrouwen. Bochten vergen door aangepaste geometrie van de voorwielophanging en de directheid van de stuurinrichting slechts korte bewegingen, van helemaal links naar helemaal rechts (of andersom) beslaat slechts twee omwentelingen van het stuur. In de bergen rijg je de bochten aan elkaar als een jazzpianist de notenbalken op zijn partituur. De werking van het eLSD komt het beste tot uiting op een afgesloten circuit, maar op een bochtige weg is het eenvoudig de auto de bocht door te ‘trekken’ door vroeg weer op het gaspedaal te gaan staan. De Focus ST staat op Pilot Sport 4S-banden in de maat 235/35 R 19, die Michelin speciaal voor de auto heeft ontwikkeld en garant staan voor heel veel grip.

Uiterlijk vertoon

Naast zijn grote 19-inch lichtmetalen wielen en 1 centimeter verlaagde sportonderstel, heeft de sportversie van de jongste Focus een paar dikkere bumpers, een honingraatgrille, zwarte sierlijsten, een dubbel uitlaatsysteem en een flinke achterspoiler aangemeten gekregen voor het uiterlijk vertoon. Van binnen moeten de Recaro-kuipstoelen met leren bekleding en het stevige sportstuur opzien baren. Wat aluminium elementen hier en daar en een sierlijst met carbonmotief doen de rest. Verdwenen zijn de drie kleine metertjes boven de middenconsole, zoals de vorige Focus ST die nog had. En dat is jammer. Informatie over de olietemperatuur, de oliedruk en turbodruk zijn nu op te roepen in het digitale instrumentarium van de Focus ST, maar dat heeft voor de decoratieve beleving geen toegevoegde waarde.

Verplicht nummer

De nieuwe Ford Focus ST kost als vijfdeurs hatchback 49.160 euro. Een concurrerend bedrag, waarvoor je veel praktische en doordachte voorzieningen krijgt. Klimaatbeheersing met gescheiden temperatuurzones, stoelverwarming, een tft-instrumentarium, LED-koplampen, de Recaro’s, een parkeerassistent met achteruitrijcamera, maar ook adaptieve cruisecontrol en veiligheidsvoorzieningen zoals een head-up display en noodstopsensoren met herkenning van voetgangers en fietsers zijn standaard. De adaptieve schokdempers zijn onderdeel van het Performance Pack. Eigenlijk een verplicht nummer, gezien de prijs van 1200 euro. Ook launch control, Rev-Match en een schakellampje zijn in dit pakket inbegrepen. De Focus ST is er ook als Wagon, vanaf 50.410 euro. Door ruimtegebrek onder de laadvloer kan Continuously Controlled Damping (CCD) niet op de Wagon worden besteld, wat de prijs van het Performance Pack naar 400 euro drukt.

Volledig scherm Ford Focus ST rij-impressie 2019 © Ford

Volledig scherm Ford Focus ST rij-impressie 2019 © Ford

Volledig scherm Ford Focus ST rij-impressie 2019 © Ford

Volledig scherm Ford Focus ST rij-impressie 2019 © Ford

Volledig scherm Ford Focus ST rij-impressie 2019 © Ford

Volledig scherm Ford Focus ST rij-impressie 2019 © Ford

Volledig scherm Ford Focus ST rij-impressie 2019 © Ford