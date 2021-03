Nieuwe BMW M3 en M4: omstreden maar sneller en beter dan ooit

BMW presenteert de nieuwe M3 en M4. Wat vooral opvalt, is de nieuwe neus die meteen polariserend werkt. Ook over het gewicht zijn we sceptisch. Totdat we het eerste rondje hebben gereden op het vernieuwde Circuit Park Zandvoort.

De nieuwe neuzen van BMW: bijna karikaturaal groot op de nieuwe 7 Serie, ogend als twee reusachtige snijtanden op de elektrische BMW iX en varkensneus-achtig smal en hoog op de nieuwe BMW M3 en M4. Duidelijk is dat BMW geen allemansvriend wil zijn in Europa en dat hoeft ook niet, want gezien de enorme omzetten die het merk haalt in China, kun je de EU-verkopen bijna beschouwen als bijvangst. Het is dan ook geen geheim dat de voorkant van moderne BMW’s vooral Aziaten moet aanspreken en dan krijg je kennelijk dit.

Of je het mooi of lelijk vindt is niet heel erg van belang. De Nederlandse ontwerper in Duitse dienst Adrian van Hooydonk staat nog steeds achter zijn beslissingen en de toekomst zal leren of hij hier de juiste keuzes heeft gemaakt. Wel moet je constateren dat veel ontwerpen die aanvankelijk uiterst sceptisch werden ontvangen, in retrospectief behoren tot de beste en meest tijdloze auto’s ooit ontworpen. Feit is in ieder geval dat BMW’s er de komende jaren voorlopig zo uit blijven zien, dus je kunt er maar het beste snel aan wennen.

Volledig scherm BMW M3 en M4 persintroductie Zandvoort © Foto Chris Schotanus

Dan maar meteen door naar het tweede splijtpunt van de nieuwe M3 en M4. Want in hoeverre kun je van een auto met een gewicht van maar liefst 1800 kilo nog met droge ogen beweren dat het om een sportwagen gaat? De 3 Serie is na de 1 Serie de kleinste auto die BMW maakt. Hoe krijg je het voor elkaar om de sportwagenvariant van zo’n auto zo zwaar te maken? Er zijn elektrische auto’s die minder wegen én die hebben dan nog als voordeel dat het gewicht helemaal onderin de auto ligt, wat de wegligging ten goede komt. Toch heeft BMW het voor elkaar gekregen om de auto minder zwaar aan te laten gevoelen en ook de motor is sterk genoeg om de gewichtstoename te compenseren.

Volledig scherm De motor van de M3 en M4 © BMW

Onder de kap van de M3 en M4 ligt namelijk een 3,0 liter zescilinder lijnmotor met twee turbo’s. In het standaardmodel levert die een vermogen van 480 pk. De trekkracht bedraagt 650 Newtonmeter. De Competition-versies van de M3 en M4 zijn 510 pk sterk bij een identieke trekkracht. De 480 pk-uitvoeringen zijn standaard uitgerust met een handgeschakelde zesbak. In de Competition-modellen is een achttraps M Steptronic automaat standaard. Beide versies hebben achterwielaandrijving. Later komen er ook xDrive vierwielaandrijving-varianten. Van de M3 komt in 2021 ook een Cabriolet variant en een jaar later breidt BMW het gamma uit met een M3 Touring. Dat is voor het eerst. Voor elk wat wils dus, zolang je er een bedrag van tenminste 125.000 euro voor over hebt.

Volledig scherm BMW M3 en M4 persintroductie Zandvoort © Foto Chris Schotanus

Aan de voorzijde zijn M3 en M4 ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De controversiële – soms als varkensneus omschreven – grille en de koplampen zijn identiek. Het verschil wordt pas duidelijk bij het zij- en achteraanzicht. De M3 sedan ziet er compacter, gecomprimeerd en bruter uit, terwijl de M4 eleganter geproportioneerd is als coupé. Het tweedeursmodel lijkt qua concept het meest op de originele M3. Maar de auto is in de loop der tijd zo enorm gegroeid dat ‘ie net zo goed kan worden beschouwd als de spirituele opvolger van de M635 CSi.

Eén ding is zeker: BMW vond dat het nog wel een tikje opzichtiger kon qua beeld en geluid. Ondanks de strenge geluidsvoorschriften begint een rit in de nieuwe BMW dan ook met een gezonde blaf, die moeilijk te missen is voor omstanders en buurtgenoten. Het motorvermogen wordt overgebracht naar de achteras via een achttraps automatische transmissie van ZF of een handgeschakelde versnellingsbak. Hoewel BMW dit keer geen speciale zaken introduceerde als een koolstofvezel cardanas, zoals bij zijn voorganger, zijn de M3 en M4 Competition toch meer sportwagen dan Gran Turismo.

Volledig scherm BMW M3 en M4-interieur © BMW

De auto doet het perfect op het circuit. Dat merk ook de instructeur van BMW’s Driving Experience op Zandvoort, die ons niet kan voorblijven met zijn BMW M5 Competition. Alleen in de sectie voor het Scheivlak loopt hij uit, maar dat is vooral omdat we geen nieuwe M3 willen afschrijven met 190 km/u en daar dus even bewust van het gas gaan. Uiteraard is de M5 zwaarder, maar het vermogen ligt met 625 pk ook beduidend hoger. En dus moet de extra pace van de M3 volledig worden toegeschreven aan zijn uitstekende sperdifferentieel en betere wielophanging.

BMW heeft vooral stappen gezet qua controleerbaarheid van al het vermogen. Zijn voorganger had snel last van wielspin, maar dat is nu aanmerkelijk beter. Zo goed zelfs, dat de meeste journalisten op een driftplein met korte bochten grote moeite hadden om de auto in een drift te houden. De auto was eerder geneigd om onderstuurd rechtdoor te schieten. Op het circuit, op snelheid, ontpopt de auto zich echter als een echte rookmachine. In de ‘Bocht Zonder Naam’ schakelden we de tractiecontrole – normaal gesproken instelbaar in tien verschillende standen – compleet uit en al snel waaierden de achterkanten wijd naar buiten. Er zit ook een functie op de M3 en M4 waarmee je je driftwerk door de auto zelf kunt laten beoordelen.

Volledig scherm BMW interieur © BMW

De standaard sportstoelen zijn stevig maar comfortabel en passen zich uitstekend aan verschillende lichaamsvormen aan. Wel zit je een stuk hoger dan in de optionele M-carbon kuipstoelen. Deze zijn maar liefst tien kilo lichter en bieden nog meer zijdelingse steun. Het stuur ligt perfect in de hand en de keramische remmen zijn bestand tegen de strengste strafexpedities. De M3 is het snelst als je precies je lijnen rijdt en probeert rust in de auto te houden. Van een turbo-gat hebben we niets gemerkt, maar dat kwam ook omdat we eigenlijk altijd bij hoge toerentallen opereerden op het circuit. Wellicht weinig opzienbarend, maar toch het vermelden waard: we voelden op het circuit geen verschil tussen de M3 en M4, ondanks dat hun carrosserievormen en dus gewichtsverdeling licht verschillen.

We hebben alleen op het circuit gereden, dus hoe de M3 en M4 aanvoelen op de openbare weg weten we niet. Concluderend denken we niet dat deze M3 en M4 in retrospectief – als we allemaal allang elektrisch rondrijden – worden gezien als de meest begeerlijke van alle generaties. Toch moet je BMW nageven dat ze het anno 2021 aandurven om een auto als deze zo extreem en politiek incorrect te maken. Want als je op zoek bent naar rauwe sensaties, puur vermaak en het beste wat de auto-industrie op dit moment te bieden heeft qua wegligging en besturing, dan kun je niet om de nieuwe BMW M3 en M4 heen.

Volledig scherm De BMW M3 en M4 op het circuit van Zandvoort © Foto Chris Schotanus

De BMW M3 is te koop vanaf € 124.376 euro. De M4 is met 128.179 euro enkele duizenden euro’s duurder. De BMW M3 Competition en M4 Competition-prijzen liggen op respectievelijk 129.269 euro en 131.862 euro.

