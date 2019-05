Nieuwe BMW 1 Serie: ruimer, met voorwielaandrijving en zonder autosleutel

De derde generatie van de 1 Serie is compacter gemaakt: dat zie je alleen al aan de kortere motorkap. De auto is dan ook een halve centimeter korter dan voorheen. Tegelijkertijd is hij bijna 3,5 centimeter breder geworden en ook 1,3 centimeter hoger. De compacte bouw leidt tot meer binnenruimte, al zou je dat niet verwachten, gezien de 2 cm kortere wielbasis. Mede dankzij de compacte vormgeving inclusief de voorwielaandrijving, die minder ruimte in neemt, genieten passagiers op de achterbank nu van 3,3 cm meer beenruimte en bijna 2 cm meer hoofdruimte.

De kofferbak biedt 20 liter meer inhoud en is met 380 liter allesbehalve krap. Bovendien is de laadopening daarvan met 6,7 cm verbreed. Uiterlijk is de auto herkenbaar aan de grotere, niervormige grille. Opmerkelijk genoeg krijgt de 1 Serie niet standaard led-koplampen, terwijl bijvoorbeeld zelfs de nieuwe en ongetwijfeld veel goedkopere Renault Clio dat wél heeft. Verder is voor het eerst een elektrisch bedienbaar panoramadak een optie.

‘Hey BMW’

Standaard is een 8,8 inch groot touchscreen voor het infotainment en ook BMW’s bekende centrale bedieningsknop i-Drive is nog steeds aanwezig. Desgewenst zijn enkele functies ook met handgebaren te bedienen, zoals de bediening van de radio. In navolging van Mercedes én de nieuwe BMW 3 Serie kent ook de 1 Serie een Intelligent Personal Assistant. Die activeer je door ‘Hey BMW’ te zeggen en daarna kan je hem opdrachten geven via gesproken commando’s. In tegenstelling tot het soortgelijke systeem bij Mercedes kan je bij BMW deze digitale butler ook een zelfgekozen naam geven.

Innovatief is de Reversing Assistant. Die slaat de stuurbewegingen van het laatste traject bij snelheden tot 36 km/u op en kan de auto over een afstand van maximaal 50 meter en een snelheid van maximaal 9 km/u automatisch over exact hetzelfde traject achteruit laten rijden. Handig als je bijvoorbeeld in een net iets te smalle straat bent vastgelopen.

De nieuwe Digital Key biedt als optie de mogelijkheid de auto via Near Field Communication (NFC) met de smartphone te ver- en ontgrendelen, waardoor een conventionele autosleutel overbodig wordt. De bestuurder hoeft de smartphone alleen maar bij de deurgreep te houden om de auto te openen – ook als de batterij van de smartphone leeg is. De motor kan worden gestart zodra de smartphone op de daarvoor bestemde plaats in de auto ligt of in het bergvak voor draadloos opladen.

De kleine BMW is ook zuiniger geworden. De zuinigste motor verbruikt 3,8 liter op de 100 km oftewel 1 op 26,3. Eind juni maakt BMW bekend wanneer de auto naar Nederland komt en wat hij gaat kosten.

