Nieuw sportwagenmerk komt met ‘Ferrari-pester’

Gejat of geniaal? De wederop­stan­ding van sportwagen­merk De Tomaso

17 augustus De wederopstanding van sportwagenmerk De Tomaso is spectaculair. Niet alleen omdat de comebackauto een van de meest verfijnde sportwagenontwerpen van de laatste tien jaar is, maar ook omdat vóór de officiële lancering al een rechtszaak wegens plagiaat is aangespannen.