Nieuw fenomeen: diefstal van Tesla-buitenspiegels

Laadkabels Tesla massaal gestolen omdat het 's nachts koud is

22 december Dieven hebben het op de dure laadkabels van elektrische auto’s gemunt. De politie adviseert om de auto tijdens het laden preventief óp de kabel te parkeren. Met name de kabel van de Tesla Model 3 is geliefd bij dieven, vooral als het koud is, omdat dan de diefstalbeveiliging niet werkt.