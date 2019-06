Niet schrikken: vanaf maandag mogen spookauto’s hier de weg op

Dankzij de experimenteerwet hoeft er geen mens meer in de auto te zitten. Hij kan bijvoorbeeld ook op afstand bestuurd worden vanuit een controlekamer. De kans dat je zo’n spookauto tegenkomt is vooralsnog klein. Tot nu toe heeft geen enkel bedrijf of onderzoeksinstituut zich gemeld om in Nederland daadwerkelijk met autonome auto’s te gaan testen. Toch komt daar waarschijnlijk gauw verandering in, want de belangstelling voor Nederland als proefgebied is groot. Nederland is met zijn korte afstanden en vele laadpalen ideaal voor elektrische auto’s en alle huidige prototypes van autonome auto’s hébben elektrische aandrijving. Bovendien staat Nederland bekend om een hoog niveau van verkeersveiligheid, wat voor de dure testauto’s ook niet onbelangrijk is.