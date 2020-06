Niet schrikken: de nieuwe BMW 4-serie krijgt ‘bevertanden’

Autover­koop stort nog verder in

9:42 De coronacrisis blijft ook in Nederland rampzalig voor de autoverkopen. Het aantal nieuwe personenauto's dat in mei op kenteken werd gezet daalde met bijna 60 procent, vergeleken met dezelfde maand in 2019. In april was de daling 50 procent. De verkoop van gebruikte auto's is redelijk terug op het niveau van voor de crisis.