Niet elektrisch, wel digitaal: dit is de nieuwe Volkswagen Golf 8

VIDEOWanneer Volkswagen een nieuwe Golf onthult, is dat groot nieuws. Vandaag laat VW voor het eerst de compleet nieuwe achtste generatie zien; die zit vol met moderne technologie, maar krijgt in ons land ook stevige concurrentie van een auto van hetzelfde merk. Waarom zou je immers nog voor een Golf gaan, als je ook voor de elektrische ID.3 kunt kiezen?

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen Golf 8. © Volkswagen

Wie hoopt op een volledig elektrische versie van de nieuwe Golf 8, komt van een koude kermis thuis. Slecht nieuws voor zakelijke rijders die willen profiteren van een lage bijtelling. Voor een Volkswagen op batterijen kunnen zij voortaan bij de ID.3 terecht, die niet zo heel lang geleden gepresenteerd is en qua buitenmaten ongeveer vergelijkbaar is met de nieuwe Golf. Waar de elektrische e-Golf van de huidige (zevende) generatie een enorm succes was in Nederland, mede door die belastingregels, verschijnen van Golf nummer acht alleen versies met benzine- en dieselmotoren.



Door het ontbreken van elektro-aandrijving zal de prijs van de nieuwe Golf naar verwachting flink lager blijven dan die van de ID.3. Die elektrische familie-auto komt volgend jaar op de markt en gaat zo’n 40.000 euro kosten, terwijl de prijs van een Golf zo rond de 25.000 euro zal beginnen. De exacte prijzen maakt Volkswagen overigens later bekend, naar verluidt verschijnt de nieuwe Golf nog dit jaar in de Nederlandse showrooms.

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen Golf 8. © Volkswagen

Hybrides én stekkerversies

Een nieuwe e-Golf komt en dus niet, maar er staan wel verschillende versies op de planning die hulp krijgen van elektriciteit. Zo kun je straks kiezen uit zogenoemde mild-hybrides, die beschikken over een sterker elektrisch systeem met 48 Volt. In dat geval zit er een grotere boordaccu onder de rechter voorstoel, waar de Golf tijdens het remmen energie in kan opslaan. Die energie kan de auto vervolgens weer gebruiken om bijvoorbeeld de airco en de radio te laten draaien terwijl de motor uit staat. Door dit systeem zou de populaire Volkswagen tot 12 procent zuiniger moeten zijn dan het vorige model.



Verder komen er twee versies die je kunt opladen met een stekker. Bij zo’n plug-in hybride kun je de eerste – pak ‘m beet – 50 kilometer zuiver elektrisch rijden, waarna een conventionele benzinemotor het werk weer overneemt. Hiermee kun je bijvoorbeeld je dagelijkse ritten elektrisch rijden, en toch op vakantie zonder je zorgen te maken over laadpalen en accustress onderweg. Voor het eerst levert Volkswagen twee versies van deze stekker-Golf: de minst sterke levert 150 kilowatt (204 pk) aan vermogen en heet e-Hybrid, terwijl de duurdere GTE met 180 kilowatt (245 pk) net wat sterker is.

Volledig scherm De Golf 8 komt ook als stekkerhybride. © Volkswagen

Later vult VW het aanbod ook nog aan met een sportievere GTI met een benzinemotor, een GTD met een dikke diesel en een Golf R, het voorlopige topmodel met meer dan 300 paardenkrachten. Daarnaast valt er te kiezen uit een Golf die op aardgas kan rijden (die heet TGE), komen er zoals gebruikelijk versies met vierwielaandrijving én verschijnt er ook opnieuw een Variant – oftewel de stationwagen.

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen Golf 8. © Volkswagen

(Bijna) alles digitaal

Waar de buitenkant van de nieuwe Golf voorzichtig is vernieuwd, verandert er in het interieur wat meer. Zo heeft elke versie in Nederland twee moderne digitale schermen: eentje op de plaats waar normaal gesproken de tellers zitten, en eentje midden in het dashboard. Het lijkt op het eerste gezicht alsof Volkswagen deze twee schermen heel fraai met elkaar verbonden heeft, maar in werkelijk is dat een slimme optische truc. Het scherm voor je neus is erg fraai en op meerdere manieren in te stellen, terwijl het middelste verkrijgbaar is in twee groottes maar in alle gevallen overtuigt met strakke indeling, moderne graphics en vlotte reacties.

Volledig scherm Het dashboard van de nieuwe Volkswagen Golf 8. © Volkswagen

Opvallend is dat je vrijwel geen fysieke knoppen meer zult vinden in de Golf. In plaats daarvan zijn er diverse groepen met toetsen, die je niet kunt indrukken maar alleen kunt aanraken. Links van het stuurwiel kun je bijvoorbeeld de verlichting bedienen, in het midden bereik je onder meer de menu’s voor parkeren en de hulpsystemen, terwijl je het audiovolume kunt aanpassen met twee horizontaal liggende ‘schuifjes’ voor het aanraakscherm. Zelfs de bediening van het schuifdak is digitaal; een swipe met je vinger is voldoende om hem open of dicht te doen.

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen Golf 8 © Volkswagen

Belangrijker is een nieuw systeem waarmee je de auto kun bedienen door middel van simpele stemopdrachten. Zo kun je als het ware met de Golf praten door ‘Hallo, Volkswagen’ te zeggen. Vervolgens is een zinnetje zoals ‘Ik heb koude handen’ voldoende om de verwarming op handhoogte warmer te laten zetten, of ‘Ik heb honger’ om de navigatie naar restaurants in de buurt te laten zoeken. Door de tijd heen leert de Golf meer en meer stemcommando’s en werkt het systeem dus steeds beter en prettiger, belooft Volkswagen.

Winkeltje aan boord

Opmerkelijk: Volkswagen rust de Golf uit met een virtueel winkeltje. Daar kom je via het aanraakscherm terecht, waarna je diverse functies voor de auto kunt kopen die VW op afstand activeert. Stel: je hebt in eerste instantie gekozen voor de ‘simpelste’ variant van de adaptieve cruise control. Die houdt keurig afstand tot je voorligger, maar er bestaat ook een geavanceerdere versie (Travel Assist) die de auto deels zelfstandig laat rijden en zelfs bochten kan laten nemen. Tik dat aan in de shop, betaal de meerprijs en ineens heeft je Golf meer functies.

Volledig scherm IQ Light: slimme led-koplampen. © Volkswagen

Over opties gesproken: de Golf heeft altijd koplampen met led-techniek maar is ook te voorzien van een slimmer systeem dat luistert naar de naam ID Light. Deze verlichting is adaptief, wat wil zeggen dat het de lichtbundel zelfstandig kan aanpassen aan de omstandigheden waarbij het bijvoorbeeld tegenliggers niet verblindt. Ook nuttig is het zogenoemde head-up display, dat belangrijke informatie zoals je snelheid voor je neus in de voorruit projecteert.

Dat werkt heel fijn, al biedt de ID.3 een uitgebreidere versie van deze voorziening. Die eerder genoemde elektrische Volkswagen heeft meer ruimte in zijn neus (door het ontbreken van een verbrandingsmotor) en dus plek voor een grotere projector die onder meer gebruikmaakt van augmented reality. De nieuwe Volkswagen Golf 8 is dus digitaler, luxer en moderner dan al zijn iconische zeven voorgangers, maar er bestaan al andere VW-modellen die op technologisch gebied verder zijn.

Volledig scherm Deze sportiever aangeklede R-Line krijgt andere bumpers. © Volkswagen