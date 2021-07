Niels hoeft niet per se te rijden in zijn auto om ervan te genieten: ‘Hij staat ook gewoon mooi te zijn’

Waarom heb je deze Porsche gekocht?

,,Ik wilde altijd al een Porsche, model eind jaren 60 of ouder. Deze is van 1966. Ik vind het een heel chique model, maar hij wordt de poor man’s Porsche genoemd, een Porsche voor arme lui. Zijn duurdere broer is de 911, dat is een zes cilinder. De 912 is een ‘goedkopere’ vier cilinder. Oneerbiedig gezegd is het een opgevoerde, platgedrukte Kever. Hij is niet lang op de markt geweest, daarom is het een relatief zeldzame auto. Voor de 911 en 912 had je de 356. Dat is ook een vier cilinder, die vind ik eigenlijk het mooist. Maar een vroege uitvoering daarvan kost tonnen, die is niet te betalen.”