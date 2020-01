Netflix, Apple en McDonald’s komen naar Heino voor deze speciale bussen

RIJ-IMPRESSIE Opel Grandland X Hybrid4: spierbun­del met stekker

11:34 2020 is het jaar van de plug-in hybride. De nieuwe Grandland X Hybrid4 met benzinemotor en twee elektromotoren gaat Opel helpen om de strenge Europese emissie-eisen te halen. Autoliefhebbers kunnen ook in hun handen wrijven, want met 300 pk is dit de krachtigste Grandland X van allemaal.