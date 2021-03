‘Net je rijbewijs en meteen in een snelle auto, dat moet toch niet mogen?’

,,Voor jonge mensen die net hun motorrijbewijs hebben gehaald, geldt dat de motorfiets slechts een beperkt vermogen mag hebben. Waarom geldt dat niet voor jonge mensen die net hun autorijbewijs hebben?’’ vraagt lezer Rob van Dongen. ,,Vreemd dat die in een auto mogen stappen met 200 pk of meer.’’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Daar heeft u een punt. Bij de politie moet je een aparte rijopleiding volgen om in auto’s met veel vermogen te mogen rijden. Maar voor burgers geldt een dergelijke eis gek genoeg niet. Zolang iedereen zich aan de snelheidslimieten houdt, is er natuurlijk weinig risico. Maar het probleem is dat dit in de praktijk niet gebeurt.’’