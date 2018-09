Negen van de tien automobilisten kennen nieuwe belastingregels niet

Dit blijkt uit onderzoek van DirectResearch onder 1014 Nederlandse automobilisten, waarvan er 204 een auto van de zaak hebben. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Toyota.

In de afgelopen jaren was er veel discussie over het brandstofverbruik dat fabrikanten opgaven en het verbruik in de praktijk. Het kwam voor een belangrijk deel door een verplichte, maar verouderde meetprocedure, die NEDC heet. De nieuwe WLTP-procedure (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) is meer gericht op praktijksituaties en bedoeld om realistischer verbruikscijfers te realiseren.