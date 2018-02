Nederlandse firma onthult 499.000 euro kostende vliegende auto in Genève

Klaar met de files? De verkeerslichten in de stad helemaal zat? De firma Pal-V onthult zijn eerste productiemodel volgende maand. Daarmee lijkt de vliegende auto eindelijk werkelijkheid te worden. Een koopje is het echter niet met een instapprijs van 499.000 euro, exclusief belastingen.

PAL-V, dat in de buurt van Raamdonksveer gevestigd is, werkt al ruim tien jaar aan een vliegende auto. Op de Autosalon van Genève wordt de auto onthuld. Het voertuig is ontwikkeld om zowel te voldoen aan de richtlijnen voor wegverkeer als die voor de luchtvaart en zou zowel in Europa als de VS gebruikt mogen worden. Volgend jaar mag de PAL-V hier de lucht in, als alles goed gaat.

De PAL-V is vooral gebaseerd op de techniek van de gyrokopter met zijn duwpropeller aan de achterkant en rotor op het dak. De duwpropeller zorgt voor voorwaartse snelheid tijdens het opstijgen. Vervolgens gaat de rotor draaien door de luchtstroming. Deze rotor levert de aerodynamische lift, net zoals de vleugel van een vliegtuig. De rotor zelf is niet aangedreven. Dat het systeem niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk werkt, is zeker. Vijf jaar geleden werd een eerste succesvolle proefvlucht uitgevoerd met een prototype van de PAL-V vanaf vliegbasis Gilze-Rijen.

Voor de aandrijving zorgen twee Rotax vliegtuigmotoren. De transformatie van de wegvariant naar de luchtvariant en andersom hoort niet meer dan 5 à 10 minuten in beslag te nemen. Minder dan de gemiddelde tankbeurt dus. Over tanken gesproken: de Liberty kun je gewoon vullen met Euro 95.

Het vlieg/voertuig van Pal-V kan enigszins bekend voorkomen. De vliegende auto is namelijk gebaseerd op de Carver van VandenBrink: een Nederlandse uitvinding van een kruising tussen een motorfiets en auto. Deze driewieler is rond de eeuwwisseling bedacht, maar werd nooit een groot succes. Net als de Carver kantelt de Liberty in bochten wanneer de rijmodus is ingeschakeld.



Tijdens het rijden zijn de mast en rotor van de PAL-V naar achteren ingeklapt. Om te vliegen, moet de bestuurder beide handmatig uitklappen. Voor het opstijgen heeft de PAL-V een startbaan zo’n 180 meter nodig; voor het landen slechts 30 meter. De PAL-V vliegt met een maximale snelheid van 180 km/h en kan met een volle tank ruim 400 kilometer afleggen. Het voertuig voldoet aan de veiligheidsnormen voor een driewieler, die anders zijn dan bij gewone auto's. Zo zijn er geen botsproeven nodig. De PAL-V heeft ook geen airbags, want deze zouden tijdens de landing onbedoeld geactiveerd kunnen worden.

499.000 euro