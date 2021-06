Nederlanders zijn dol op deze stationcar: dit is de nieuwe Peugeot 308 SW

VIDEO / TESTDe vorige Peugeot 308 SW was een grote hit in Nederland, mede dankzij de lagere fiscale bijtelling die gold voor dat model. Zulk belastingvoordeel ontbreekt bij zijn zojuist onthulde opvolger. De nieuwe SW gooit het op een uitdagend design, meer binnenruimte, betere technologie en verrassend handige gezinsvoorzieningen.

Er zijn van die auto’s die voor je gevoel ineens bij de halve straat voor de deur staan. Dat gebeurde redelijk recent nog met de Tesla Model 3, maar de vorige stationcar van de Peugeot 308 kon er ook wat van. In 2014 en 2015 konden zakelijke rijders die SW in Nederland namelijk rijden met verlaagde bijtelling, waardoor de Peugeot duidelijk goedkoper was in de lease dan veel concurrenten. Die subsidie bezorgde de dealers heel wat extra leveringen: waar er in 2013 nog iets meer dan 5000 exemplaren werden verkocht, steeg het aantal afgeleverde 308’s in 2014 naar 29.045 wagens. Een jaar later volgden nog eens een krappe 15.000 exemplaren, waarna het bijtellingsvoordeel werd afgeschaft en de verkoopcijfers weer naar een normaler niveau daalden.

De kans is groot dat de nieuwe generatie van de 308 SW minder vaak op Nederlandse opritten zal staan dan zijn voorganger. Bijtellingsvoordeel voor zakelijke rijders zit er om te beginnen al niet meer in: daarvoor moet je tegenwoordig volledig elektrisch rijden, en vooralsnog staat er van de 308 SW geen versie zonder brandstofmotor op stapel.

Volledig scherm Niet volledig elektrisch, wel als stekkerhybride: de nieuwe Peugeot 308 SW. © Peugeot

Wel als stekkerhybride

Wel biedt Peugeot twee plug-inhybride varianten aan, die dankzij een accupakket van 12,4 kilowattuur per laadbeurt zo’n 60 kilometer elektrisch kunnen afleggen. Zegt Peugeot tenminste. Het verschil tussen beide versies zit hem in het motorvermogen: er is een variant met 180 paardenkrachten (132 kilowatt), terwijl de sterkste 308 SW maar liefst 225 pk (165 kW) levert.

Een diesel (1,5 liter met 150 pk/110 kW) komt ook, maar die is inmiddels niet meer zo relevant voor Nederland omdat steeds meer werkgevers het rijden van een diesel ontmoedigen. Voor wie semi-elektrisch rijden desondanks niet interessant of betaalbaar genoeg vindt, staan er bovendien twee ‘normale’ benzinemotoren op de prijslijst. De lichtste versie van de 1.2 Puretech-motor levert 110 pk (81 kW), waar de sterkere variant het tot 130 pk (96 kW) schopt. Wat de verschillende motorversies in Nederland moeten kosten is nog niet bekend, omdat de 308 SW pas in het eerste kwartaal van 2022 leverbaar wordt.

Volledig scherm De nieuwe Peugeot 308 SW. © Peugeot

‘Anti-SUV’

De SW-versie van de 308 is een belangrijke auto voor Peugeot. Ondanks de stijgende populariteit van hogere SUV’s in het middelgrote C-segment, kiest zo’n veertien procent van de kopers – zo berekende Peugeot tenminste – nog altijd voor een ‘gewone’ stationcar. Dat is niet vreemd, want een relatief klassieke station biedt een aantal praktische voordelen. Neem de bagageruimte, die bij de nieuwe 308 SW minimaal 608 liter meet wanneer je de achterbankleuning overeind hebt. Dat is een prima waarde, al streven concurrenten zoals de Seat Leon Sportstourer en de Skoda Octavia Combi deze Peugeot voorbij waar het zuiver op liters aankomt.

Wat het Franse merk echter goed gedaan heeft: de achterbak is veelzijdig en handig in gebruik. De tildrempel is mooi laag, de toegang prettig breed, de zijkanten recht en op een slimme manier voorzien van netjes om kleinere spullen op hun plek te houden. Bovendien heeft Peugeot de bagageruimtevloer naar eigen zeggen extra sterk gemaakt, zodat je bijvoorbeeld een wasmachine kunt vervoeren zonder bang te zijn dat de vloer het niet houdt. De bodem kan 150 kilo dragen (terwijl zo’n 100 kilo gebruikelijk is) en is voortaan in hoogte verstelbaar. Daarvoor moet je overigens wel voor het tweede uitrustingsniveau Allure kiezen, want in de goedkoopste Active kent de vloer één vaste hoogte. Ook in de plug-in versies ontbreekt hij, omdat de extra ruimte onder de klep wordt opgeslokt door het accupakket.

Volledig scherm De achterbank slikt minimaal 608 liter en beschikt optioneel over een in hoogte verstelbare vloer. © Peugeot

Ook slim: standaard heeft de SW een achterbankleuning die niet in de gebruikelijke twee, maar in drie delen om te klappen is. Normaal gesproken heb je een smaller deel (40 procent van de breedte) en een breder deel van 60 procent, maar Peugeot kiest standaard voor een verdeling in 40-20-40. Daardoor wordt het mogelijk om alleen het middelste gedeelte om te klappen: zo vervoer je wel lange voorwerpen én heb je nog vier volwaardige zitplaatsen over. Dat zijn van die doordachte details die je vaak pas in de praktijk leert waarderen, en Peugeot heeft dat goed doorzien.

Prototypes

In de video bij dit verhaal zie je hoe Peugeot zwaar gecamoufleerde testauto’s inzet voor de eerste kennismakingsritten met de 308 SW. Deze met de hand gebouwde prototypes zijn nog niet helemaal zo goed als de uiteindelijke productieversies, maar geven wel een goede indruk van de nieuwe auto. Zo zie je – ondanks een wat overbodig stukje ducttape over het nieuwe merklogo op het stuurwiel – duidelijk dat ook deze 308 de nieuwste generatie van Peugeots i-cockpit krijgt. Bij deze opmerkelijke opzet van het dashboard staan de tellers vrij hoog op het dashboard, terwijl het stuurwiel kleiner is en lager staat ten opzichte van modellen van andere merken. Of je het prettig vindt, hangt af van je persoonlijke voorkeur maar de zitpositie in een Peugeot vraagt altijd wat gewenning. Belangrijker is het feit dat er veel meer aflegruimte is gekomen: de bak tussen de voorstoelen is veel ruimer dan voorheen en hetzelfde geldt voor de portiervakken.

Voor elke gebruiker van een nieuwe 308 is het prettig dat het bedieningsgemak van het dashboard er significant op vooruit is gegaan. Met z’n wat kleine multifunctionele aanraakscherm ging het vorige model op sommige vlakken wel érg minimalistisch te werk, waardoor je regelmatig te lang moest zoeken om functies snel te bedienen. In de nieuwe i-cockpit is het centrale scherm groter waardoor de verschillende toetsen zich eenvoudiger laten bedienen. Een grote vooruitgang bovendien: voortaan beschikt de 308 over zes grote voorkeuzetoetsen die je naar eigen inzicht kunt instellen. Even de ‘knop’ ingedrukt houden en je kunt wisselen naar hartenlust, zoals op het startscherm van je smartphone. Het is overzichtelijk, werkt uitstekend en ziet er ook nog eens erg strak uit.

Volledig scherm De i-cockpit van de 308 SW is minder minimalistisch geworden en daardoor veel prettiger dan die in het vorige model. Let op de zes 'sneltoetsen' onder het grote scherm. © Peugeot

Dat laatste is nog een onderscheidend punt van de nieuwe 308 SW: z’n design is opvallend, eigenzinnig en toch duidelijk ‘Peugeot anno 2021’. Zowel het interieur als het exterieur hebben een eigen signatuur en dat maakt deze Fransoos tot een markante nieuwkomer. Fijn is wel dat de ontwikkelingsafdeling niet is doorgeschoten in het enthousiasme en de auto nog altijd nuchter en handig heeft weten te houden. Op het rij- en remgedrag van de geteste prototypes (zie de video bij dit artikel) valt momenteel nog wel het een en ander aan te merken, maar dat zal tegen de marktintroductie begin 2022 vast ook beter zijn uitgewerkt.

Volledig scherm De nieuwe Peugeot 308 SW. © Peugeot

