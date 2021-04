Nederlander koopt uiterst zeldzame klassieker die 35 jaar onaangeroerd in container stond

De ontdekking van de Porsche 550 Spyder uit 1955 wordt door kenners omschreven als ‘de vondst van de eeuw’. De auto werd herontdekt door Bobby Green van Old Crow Speed ​​Shop. In een Facebookbericht schrijft hij dat de auto eigendom was van ene Les Gunnarson. Toen hij overleed, liet hij een verzameling Britse motorfietsen en andere voertuigen achter. Green hoorde via vrienden over de motoren en reisde naar Orange County om de tweewielers te onderzoeken.

Toen hij bovenaan de heuvel kwam in Californië, waar de motorfietsen waren opgeslagen, zag hij ook de rode Porsche in een zeecontainer. De auto was in zeer goede staat en had alleen maar een paar lekke banden. Met dit specifieke model werd zowel op Hawaii als op de Bahama’s geracet. Daarna werd de auto opgesloten in een zeecontainer in Orange County.

James Dean

De Porsche 550 werd beroemd als de auto waarin James Dean reed toen hij verongelukte, maar de auto is meer dan dat. Met een gewicht van iets meer dan 600 kilo en zijn 110 pk sterke luchtgekoelde motor, won de wagen vanaf 1953 veel races van veel grotere en sterkere auto's en kreeg het model de bijnaam ‘reuzendoder’.

De 550 Spyder heeft serienummer 0069. De auto werd in de jaren 50 en 60 succesvol bestuurd door de Amerikaanse motorbootracer Loretta Turnbull en haar broer Ray. Na het succes van de Turnbulls met de auto, werd hij in 1963 verkocht aan Gunnarson, die de Porsche begin jaren tachtig restaureerde. In 1985 ging de auto de container in.

2000 dollar

Kort nadat hij het voertuig had gevonden, belde hij zijn vriend en filmmaker Blue Nelson, omdat hij wist dat hij goede contacten had in de Porsche-wereld. Een van die contacten was de eigenaar van Porsche Centrum Gelderland. Gunnarson kocht de auto in 1963 voor slechts 2000 dollar. Inmiddels zijn deze uiterst zeldzame racewagens vele miljoenen waard. De auto komt volgende week aan in Nederland.

