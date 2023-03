‘Nederlander en Belg’ crashen op bizarre wijze met Ferrari’s tijdens vakantie in Italië

Een bewakingscamera op het pand in Osimo, zo’n 20 kilometer ten zuiden van de havenstad, legde de crash omstreeks het middaguur vast. Op de beelden is te zien hoe de rode en blauwe Ferrari in een scherpe bocht rechtdoor rijden, door een verhoogde berm worden gelanceerd, door de lucht vliegen en tot stilstand komen tegen de omheining. Stukken aarde en delen van de wagens belanden in het achter het hekwerk gelegen zwembad.

Twee mensen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Ancona. Hun toestand zou niet ernstig zijn, meldde Vivere Marche. Het was volgens de regionale nieuwssite onduidelijk of het de chauffeurs waren of passagiers. De brandweer rukte uit om het vuur in de blauwe Ferrari te blussen. Aan het stuur van beide luxewagens zaten een Belg en een Nederlander van in de vijftig die met vrienden op vakantie zijn in de streek, aldus de nieuwssite.