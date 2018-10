'Nederland wordt het diesel-afvoerputje van Europa'

Van Eijck zei dat we vorig jaar al 34.000 Duitse tweedehands diesels importeerden: "Dat is evenveel als er in dat jaar nieuw werden verkocht. De Duitse tweedehands diesel is dus populair. Ze zijn nu al 40 procent goedkoper dan de Nederlandse diesel. En met een extra aanbod van 1,2 miljoen auto’s kan je wel raden wat er met de prijs gebeurt. Die zal nog verder dalen en daarmee worden ze nog aantrekkelijker voor de Nederlandse consument.

Van Eijck rekent voor: ,,In ons land hebben we afgesproken dat vanaf 2025 gemeentes kunnen kiezen of ze milieuzones instellen. Dus de komende 7 à 8 jaar kan je met die Duitse diesel overal blijven rijden. Dus de komende 8 jaar heeft het voor veel mensen zin zo’n auto te importeren." Van Eijck is vanzelfsprekend niet blij met de situatie en zegt tegen RTL: ,,Via de achterdeur dreigen er nu vieze diesels binnen te komen. Dat is desastreus, het is dweilen met de kraan open op deze manier."