Nederland grootste afzetmarkt voor Tesla in Europa

Batterijen voor elektri­sche auto's binnen een jaar 13 procent goedkoper geworden

8 december Batterijen voor elektrische auto's zijn in een jaar tijd 13 procent goedkoper geworden. Dat blijkt uit de Battery Price Survey 2019 van Bloomberg New Energy Finance (BNEF). De gemiddelde prijzen van accupakketten zijn gedaald tot 156 dollar per kWh. Dat is ruim 13 procent lager in vergelijking met 2018. BNEF verwacht dat de prijsdaling aan zal houden en dat tegen 2023 mogelijk een prijs van 100 dollar per kWh zal worden bereikt.