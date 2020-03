Nationale Politie gaat terreinrijden met Toyota's

Bij de nieuwe aanbesteding is gelet op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de auto's, de service-organisatie van het merk in Nederland en de prijs. Maar de praktijktests met de auto's wogen het zwaarst. Zo werd er met de auto's gereden op de openbare weg (met en zonder aanhanger), in heidegebied, over bospaden (met geladen paardentrailer), in de duinen, door mul zand en op het strand (met en zonder geladen boottrailer). Behalve de terreinvaardigheid en trekcapaciteiten werden de Toyota's ook beoordeeld op het gebied van ergonomie en manoeuvreerbaarheid (met trailer).