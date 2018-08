Naar de Zuidpool met een voertuig van gerecycled plastic

Edwin en Liesbeth ter Velde van Clean2Antarctica willen met hun zonnewagen van gerecyclede materialen bedrijven inspireren om serieuzer naar ‘zero waste’ en de circulaire economie te kijken. Een tocht van 2.300 kilometer over zuidelijk poolijs moet de rest doen. De trip begint aan de Chileense kant van het bevroren continent, naar de geografische zuidpool en weer terug. 2.300 kilometer met een snelheid van maximaal 8,5 kilometer per uur.

Volledig scherm Edwin en Liesbeth ter Velde © Clean2Antarctica

Het echtpaar legt de tocht af in een zelfgebouwd voertuig. Edwin en Liesbeth begonnen met hun eigen plastic afval: ,,We versnipperden het in kleine stukjes en maakten er filament van, het printmateriaal voor 3D printers. Daarna pakten we het groter aan. We kochten gerecycled plastic pellets van een afvalfabriek. Met dertig 3D-printers printten we 4000 bouwstenen die zijn geïnspireerd op de honingraat en die zijn ontworpen om licht en sterk te zijn.”

Volledig scherm Testritten op IJsland © Clean2Antarctica

Inmiddels zijn ze een heel stuk verder. De Solar Voyager is klaar en getest en wordt nu schoongemaakt om verscheept te worden in een container. Afgelopen jaar zijn er testritten uitgevoerd in IJsland. En deze zomer nog, op het Nederlandse strand. Alles werkte volgens plan. Er is geen verwarming aan boord, maar dat hadden de poolreizigers van begin vorige eeuw ook niet. ,,Kwestie van voldoende eten en goede kleding", aldus Liesbeth. Nee, ze zijn er nooit eerder geweest. Nul ervaring. ,,Iedereen zei: kan nooit,", zegt Edwin. ,,Maar wij gaan het gewoon doen."