Na zwaar ongeluk rijst vraag of e-step wel veilig is: ‘Sommige kunnen wel 70 kilometer per uur’

VIDEO Aanrijding waarbij man op step zwaarge­wond raakte lijkt noodlottig ongeval

De man die maandagavond op zijn step zeer ernstig gewond raakte bij een aanrijding op de kruising Proveniersstraat en Schiekade in Rotterdam-Noord ligt nog steeds in het ziekenhuis. Volgens de politie reed hij op een step die voor de openbare weg verboden was.

15 februari