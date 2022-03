Na dik 30 jaar heeft Almar (56) zijn Porsche die hij destijds moést verkopen, teruggevonden: ‘Geweldig!’

VRAAG & ANTWOORD ‘Zo’n groot beeld­scherm in de auto is toch ronduit gevaarlijk?’

‘Waarom bedenkt de Europese Unie niets tegen het toenemende gevaar van afleiding door steeds grotere displays in auto’s?’ vraagt lezer Eric de Haas in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Iedereen staat te juichen als er een nieuw automodel uitkomt met een nog groter beeldscherm met allerlei bedieningsfuncties. Maar het gevolg is dat je alleen maar vaker je ogen niet op de weg hebt.’

1 maart