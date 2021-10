Mysterie opgelost: zo kwam deze bestelwagen op een bushokje terecht

Bestuurder vergist zich van versnel­ling: Porsche Panamera van 130.000 euro dondert bijna ondergrond­se parking in

25 mei Aan de Gentse Ghelamco Arena is maandagmiddag een toch wel heel bijzonder ongeval gebeurd. Een bestuurder van een Porsche Panamera - nieuw een slordige 130.000 euro waard - vergiste zich van versnelling. Hij reed vooruit in plaats van achteruit en donderde bijna de ondergrondse parkeergarage in. De wagen bleef echter als bij wonder op de rand balanceren.