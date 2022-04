Mooie fietsroute tussen de polders

Bij aanvang van het voorjaar is het altijd hetzelfde liedje. Ik moet mezelf zowat de fiets op sleuren. De banden zijn na een lange winterstop zacht, de fietstassen liggen ergens achter in de schuur, en waar is het hangslot gebleven? Na een uur voorbereiding is het zover. Eenmaal op de pedalen maakt het lijf gelukshormonen aan, en raken drukke werkgedachtes vanzelf op de achtergrond. O ja, zo voelde dat, fietsen.

Buiten blijkt de lente al lang gestart. Twee futen doen een liefdesdansje, een lammetje staat wankel op de poten. Iedere voorbijganger groet even enthousiast, alsof ik vandaag de eerste ben die hij of zij ziet. Als ­Hagenees voel ik me nog altijd een toerist in de Krimpenerwaard, ­alweer acht jaar mijn woongebied. De duinen zijn ingeruild voor vlakke polders met knoestige wilgen, wipmolens en de doordringende lucht van koeienmest.

Kades en weteringen

Het fietsrondje, uitgestippeld met route.nl, begint in mijn woonplaats Schoonhoven en gaat langs rivieren die het landschap tekenden. Begin de route gerust op een ander punt. De Krimpenerwaard is een voormalig eiland tussen de Lek, Hollandse IJssel en Vlist, waar de ruilverkaveling aan voorbij is gegaan. De boeren bleven liever kleinschalig. Hierdoor zie je nog de oude structuur met kades en weteringen. Treinen komen hier niet, alleen een streekbus op zijn tijd.

Het platteland geeft een vrolijke voorstelling die goed is voor het humeur. Rondom de charmante wipmolen van Bonrepas zijn de bewoners druk aan het tuinieren, als figuranten die het oer-Hollandse plaatje compleet moeten maken. Verderop laat een boerin op moderne klompen haar hond uit. Een kat wacht geduldig op een voorbijkomend muisje. Ik groet iedereen en alles, ook de meerkoeten, ganzen en zwanen, die onverstaanbare gesprekken voeren.

De benen gaan op en neer, alsof ze niet anders gewend zijn. Als je een auto te lang laat staan, raakt de accu leeg, maar een gewone fiets heeft geen opstartproblemen. Het helpt uiteraard dat mijn ‘maatje’, een off-road reisfiets van Idworx, in de winter droog in de schuur staat. Hij krijgt een betere behandeling dan mijn Mazda, die stormen en regenbuien moet trotseren. De sportieve houding is wel weer wennen, de rug en nek missen duidelijk de steun die ze in de auto krijgen.

Naast de Vlist wordt het pad met knotwilgen steeds smaller. Steekt de tegenligger daar uit met zijn fietsstuur, dan kukel je zo het water in. De weg langs de Hollandse IJssel is breed. De Krimpenerwaard gaat bij Haastrecht over in de Utrechtse Waarden, waar je zeker een kilometer over de polders uitkijkt. De rechte lijnen brengen orde in het hoofd, misschien maakt dat de inwoners zo nuchter.

Middeleeuws

Ik fiets door lieflijke, monumentale plaatsjes, die in de middeleeuwen allemaal stadsrechten kregen: Schoonhoven, Haastrecht en Oudewater. Daar plaag ik Haagse vrienden altijd mee, als ze zeggen dat ik in een dorp ben gaan wonen. Den Haag kreeg geen stadsrechten namelijk. De brede banden en schokdemping van mijn fiets leken me voor Nederland wat overdreven, maar op al die kinderkopjes dempen ze toch mooi de aanslagen op nek en rug.

Na een winterstop is de drang om af te stappen bij een koffietent of café groter dan ooit. Terrasjes in overvloed, die op een koude dag leeg blijven, maar direct vol stromen zodra de zon schijnt. Maar wat geeft het, voor de snelheid bestaan geen regels, en in de polder is de gejaagdheid van de grote steden nauwelijks aanwezig. Alle fietsers blijven groeten, met in hun stem een duidelijke opgewektheid, alsof ze nu pas beseffen dat lang binnen zitten zonde is.

De Lek geeft het gevoel van thuiskomen. De brede, slingerende rivier, met uiterwaarden waar ganzen gakken en ooievaars elk jaar weer hun nesten bouwen. Zo nu en dan vaart een transportschip voorbij, met namen als Commodore en Two Rivers. Neuriënd rijd ik mijn woonplaats Schoonhoven binnen. Een fietsshot werkt beter dan een chocoladereep. Volgend weekend ga ik weer. Als de zon het ermee eens is.

Tips & tricks:

- Check na een winterstop de luchtdruk van de banden. Sowieso kan een onderhoudsbeurt geen kwaad.

- Geen zin? Gewoon gáán. Het fietsen voelt al snel goed.

- Vertrouw nooit volledig op Buien­radar. April doet wat het wil. Dus: zonnebrandcrème en een regenpak mee.

- Draag op een frisse dag kleding in laagjes.

- Brede banden en het juiste stuur zorgen voor meer comfort.

