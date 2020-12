Mogelijk breekt rempedaal af: Volkswagen roept 38.000 nieuwe auto's terug

Brandge­vaar Ford Kuga plug-inhybride blijkt niet snel op te lossen

14 oktober De zeven brandincidenten die tot nu toe zijn gemeld met de Ford Kuga plug-inhybride in Europa hebben verstrekkende gevolgen. Ford heeft besloten nu ook de productie van de Ford Escape in de VS te beëindigen. Deze in Amerika zeer populaire SUV heeft hetzelfde batterijenpakket van Samsung aan boord. Het brandgevaar kan op dit moment niet verholpen worden.