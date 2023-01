Moet ik ook richting aangeven in een voorsorteervak?

Stoelen, kasten en lampen bezorgen alsof het pizza’s zijn, Ikea komt gewoon langs met bakfiets

Een kast, lamp, wc-bril of leunstoel worden al ruim anderhalf jaar besteld en bezorgd in Delft alsof het pizza’s zijn. De proef van Ikea Delft met bezorgbakfietsen op zonne-energie is zo’n groot succes in de stad, dat ook andere vestigingen van de Zweedse meubelgigant overstag gaan.

