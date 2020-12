Moederbedrijf Mercedes-Benz investeert 70 miljard euro, vooral in elektrische aandrijving

Volgens Daimler komt het leeuwendeel van het bedrag van €70 miljard ten goede aan Mercedes-Benz Cars, de personenautodivisie van de fabrikant. Een ander deel van de investeringen is bestemd voor Daimler Trucks, om zo de plannen voor wegtransport zonder uitlaatgas te kunnen versnellen. Hoe het bedrag precies is verdeeld en op welke terreinen men precies gaat investeren, maakt Daimler niet bekend. De omschrijving blijft met ‘het versnellen van de transformatie richting elektrificatie en digitalisatie’ vrij abstract. Hieronder vallen niet alleen onderzoek en ontwikkeling (R&D), maar bijvoorbeeld ook het ombouwen van fabrieken voor de productie van volledig elektrische auto’s. In aanvulling op de €70 miljard is tot 2025 nog eens €1 miljard extra vrijgemaakt om het personeel mee te kunnen nemen in de transformatie van het bedrijf. Het doel hiervan is uiteindelijk om ‘banen en kennis te beschermen’.