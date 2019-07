Moderne diesel net zo schoon als elektrische auto, aldus de Consumentenbond

Natuurlijk heeft een diesel altijd nog uitlaatgas en een elektrische auto helemaal niet, maar de luchtvervuiling van de moderne diesel is zo weinig, dat deze te verwaarlozen is, blijkt uit het onderzoek. Voor het eerst krijgt daarom een dieselauto, de Mercedes-Benz C220d, de maximale score in de zogenoemde Clean Air Index van Green NCAP. De test, die mede door de Nederlandse Consumentenbond en ANWB is opgezet, meet 17 auto’s onder meer op schadelijke uitlaatgassen. Elektrische auto’s produceren helemaal geen vervuilende emissies, waardoor ze automatisch een 10 krijgen in de Clean Air index. Naar nu blijkt, ligt de uitstoot van de Mercedes zo ver onder de drempelwaarden van Green NCAP, dat hij eveneens een 10 krijgt. De Mercedes krijgt in het nieuwste onderzoek evenveel punten als zijn elektrische concurrenten Nissan Leaf, BMW i3 en Hyundai Ioniq.