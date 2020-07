Moderne automodellen tot 63 procent groter dan het origineel

Heb je moeite met manoeuvreren in een parkeergarage? Ben je bang om door de stad te rijden? De oorzaak zit ’m waarschijnlijk niet in de parkeergarage of de smalle wegen, maar in je auto zelf.

De Britse financieringsmaatschappij Zuto.com analyseerde de afmetingen van 14 populaire automodellen, vanaf het moment dat ze voor het eerst op de markt kwamen tot nu. Dit om te bepalen of en in welke mate ze de afgelopen jaren zijn gegroeid.

Negen van de 14 modellen bleken in alle richtingen gegroeid, of het nou gaat om het gewicht, de lengte en hoogte, of de wielbasis en bagageruimte. Slechts vijf modellen lieten op sommige punten een kleine daling van de afmetingen zien. De grootste stijger is de Ford Mustang, die ten opzichte van het origineel maar liefst 63 procent groter is. Dat is niet zo vreemd, want het eerste ontwerp stamt uit de jaren 60.

Mini Cooper

Ook de Mini Cooper is allang niet meer ‘mini’. Dat model is nu 61 procent groter dan het origineel. De Fiat 500, eveneens een evergreen, is met een gewicht van 865 kilo maar liefst 73 procent zwaarder dan het eerste model uit 1957. Het enige voertuig dat kromp, is de Range Rover, die drie procent minder lang is en twee procent lichter dan het origineel.

Volgens Sam Livingstone, een Britse expert op het gebied van automotive design, werden Europese auto’s tot voor kort ook hier ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. Daardoor pasten ze qua formaat goed in de Europese infrastructuur. ,,Maar tegenwoordig komen ze van over de hele wereld. Met name in China en Amerika zijn de wegen en snelwegen veel breder, wat betekent dat auto’s een flink stuk groter konden worden.”

Kreukelzones

Veiligheid is volgens Livingstone een andere reden waarom auto’s steeds groter worden. Kreukelzones, airbags en andere veiligheidsconstructies hebben nou eenmaal ruimte nodig. Een andere reden is volgens de design-expert ook deels te vinden in het feit dat fabrikanten meer in rekening kunnen brengen voor een grotere auto, terwijl de kosten niet veel hoger zijn dan voor het produceren van een klein model.

Voor wat betreft de toekomst is de verwachting dat auto’s niet nog groter worden, maar wel hoger. ,,De opkomst van elektrische voertuigen zal van invloed zijn op hoe auto’s in de komende tien jaar van vorm veranderen’’, aldus Livingstone. ,,De accu’s van moderne elektrische auto’s bevinden zich onder de stoelen, waardoor ze de komende tijd gemiddeld zo’n vijf tot tien centimeter hoger zullen worden.”