Minstens 13 doden in Californië nadat auto met 25 inzittenden op oplegger botst

Aan boord van de auto, een SUV van het merk Ford, zaten maar liefst 25 volwassenen en kinderen. Het voertuig kwam in botsing met een vrachtwagen die grind vervoerde. Twaalf mensen stierven ter plekke, een dertiende overleed later in het El Centro Regional Medical Center. Dat ziekenhuis vangt momenteel nog zes gewonden op. Minstens drie anderen werden overgebracht naar andere ziekenhuizen in de buurt.



Ook de bestuurder van de vrachtwagen werd in het ziekenhuis opgenomen met niet-levensbedreigende verwondingen.