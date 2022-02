‘Ministers laden elektrische auto’s op met een diesel-aggregaat’

Antonio (8) weet alles van vuilniswa­gens: zijn foto staat straks op 48 voertuigen

Antonio van Maaswaal (8) uit Soesterberg wordt binnenkort een bekend gezicht in zijn dorp en in Soest. Maar ook in Baarn, Bunnik, Nieuwegein, IJsselstein en Zeist. Want foto’s van hem staan binnenkort op alle 48 nieuwe vuilniswagens van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) die in deze plaatsen huisafval ophalen.

15 februari