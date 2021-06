Minister onderzoekt andere opzet van medische keuring rijbewijs: iedereen mag meedenken

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) onderzoekt of er een andere opzet moet komen van de medische keuring voor het rijbewijs. Vandaag begint een online raadpleging waarbij iedere Nederlander kan meedenken over de keuring.

Nederlanders kunnen tot en met 5 augustus hun mening geven over de medische rijbewijskeuring via de site denkmeeoverkeuren.nl. Op dit moment worden 75-jarigen medisch gekeurd om na te gaan of ze nog veilig auto kunnen rijden. Ook is er een medische keuring voor mensen die voor het eerst hun rijbewijs aanvragen en last hebben van een bepaalde aandoening.

Lees ook Geen versoepeling mogelijk voor medische herkeuringen CBR

‘Dat gaat om een grote hoeveelheid mensen’, zo laat het ministerie weten. ‘Hier zitten ook mensen tussen waarvoor een keuring achteraf niet nodig was. Daarom wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is.’ Het ministerie meldt dat er ‘verschillende mogelijkheden’ zijn. Zo kunnen artsen, automobilisten zelf en mensen in hun omgeving ‘een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen’.

Zwaardere keuring

Afgelopen maart pleitte de Europese Verkeersveiligheidsraad er nog voor om automobilisten een veel zwaardere en uniforme medische screening te geven. In een advies aan de Europese overheden zegt de raad, een belangrijk adviesorgaan, dat rijbewijs-uitgevende instanties veel meer aandacht moeten hebben voor specifieke medische risico’s zoals hartfalen, diabetes, epilepsie, mentale stoornissen of misbruik van verdovende middelen. Dat is voor veel landen nieuw, omdat ze nu enkel letten op leeftijd en alcoholmisbruik. Daarmee heb je het lek niet boven, aldus de raad.

In Finland, een van de weinige landen waar letterlijk elk dodelijk ongeluk grondig onderzocht wordt, bleek over de periode 2014-2018 dat een op de zes verkeersdoden een medische oorzaak heeft, heel vaak hart- en vaataandoeningen. De raad wil meer onderzoek, ook in andere lidstaten, en pleit voor voorlopige of voorwaardelijke rijbewijzen voor risicogroepen. Ook moeten (huis)artsen beter letten op het risico van medicijngebruik in het verkeer.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: