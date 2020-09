Mini’s multitalent is vernieuwd: zo rijdt de Countryman Cooper SE

RIJ-IMPRESSIEHij rijdt deels elektrisch, heeft vierwielaandrijving, biedt behoorlijk wat ruimte en is zowel snel, sportief als zuinig. Is er een reden om de vernieuwde Mini Countryman Cooper SE All4 níet op je lijstje te zetten?

De Mini Countryman is met afstand de meest veelzijdige Mini die je kunt kopen: hij biedt meer interieurruimte en een hogere zitpositie dan de overige modellen, slikt een aardige portie bagage en is als enige model te koop als plug-in hybride. Desondanks is ook het grootste model van het merk een echte Mini: niet qua formaat misschien, maar wel wat z’n kenmerkende vormgeving en hippe uitstraling betreft.

Die combinatie van talenten maakt de Countryman dan ook tot de populairste Mini van het moment: de compacte SUV wordt vaker verkocht dan de Mini hatchback (driedeurs en vijfdeurs), de Cabriolet en de Clubman stationcar. Sterker nog: van alle nieuwe Mini’s die de showroom uit rollen, is elk derde exemplaar een Countryman. Om dat verkoopsucces vast te houden, is de auto nu subtiel vernieuwd.

Volledig scherm De nieuwe 'Union Jack'-achterlichten verwijzen naar de vlag van Engeland © Mini

Union Jack

Aan de buitenkant moet je goed kijken om het opgefriste uiterlijk meteen te herkennen: de bumpers werden iets strakker en stoerder, er zijn nieuwe kleuren, andere wielontwerpen en voortaan hebben alle Countrymans standaard koplampen en mistlichten met led-technologie. Aan de achterkant vallen vooral de nieuwe achterlichten op, die vanaf nu – net als bij de overige modellen van Mini – een Union Jack-design hebben met een subtiele verwijzing naar de Britse vlag.

Interessanter zijn de vernieuwingen op technisch gebied. Wie een Countryman wil, kan nog altijd kiezen uit diverse benzine- en dieselvarianten (met vermogens van 102 tot 190 pk) maar de plug-in hybride verdient de meeste aandacht. Mini noemt hem Cooper SE All4: de aanduiding ‘Cooper S’ geeft aan dat dit een sterke benzineversie betreft, de E in de aanduiding laat zien dat er ook een elektromotor aanwezig is en All4 wil zeggen dat de brandstofmotor en elektromotor samen goed zijn voor vierwielaandrijving.

Tussen de voorwielen ligt een 1,5-liter grote benzinemotor met drie cilinders en 125 paardenkrachten (ofwel 92 kilowatt), terwijl de elektromotor (95 pk, 70 kW) de achterwielen aandrijft. Samen maken de twee krachtbronnen de Cooper SE All4 de krachtigste en snelste Countryman die je kunt kopen: het totaalvermogen komt uit op een smakelijke 220 pk (162 kW) en een trekkracht van 385 Newtonmeter. Je mag dan ook gerust stellen dat de SE een rappe jongen is: in 6,8 seconden trekt hij op vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur, terwijl een topsnelheid van 196 kilometer per uur mogelijk is. Tot 135 kilometer per uur kun je volledig elektrisch rijden, boven die snelheid doet de brandstofmotor altijd mee.

Volledig scherm De laadopening van de plug-in hybride zit in het linker voorspatbord © Mini

Tot 61 e-kilometers

De echte meerwaarde van de stekker-Countryman merk je bij lagere snelheden: wie het rechter pedaal enigszins weet te beheersen moet volgens Mini tot 61 kilometer volledig elektrisch kunnen afleggen nadat het accupakket volledig is volgeladen. In theorie kom je (vanwege de verlaagde luchtweerstand en de vernieuwde techniek) iets verder dan de vorige Cooper SE, die maximaal 42 kilometer haalde op z’n elektromotor. In de praktijk komt ook de vernieuwde versie tot zo’n 45 a 50 kilometer per lading.

Deze afstand is nog altijd niet revolutionair voor een stekkerhybride, maar voor een ruimere elektrische reikwijdte zou de Countryman een groter accupakket moeten hebben en dat past simpelweg niet in deze auto. Het huidige batterijenpakket meet 10 kilowattuur en zit onder de achterbank verwerkt, waardoor die een paar centimeter hoger staat dan in niet-hybride exemplaren.

Door de hybride-onderdelen is ook de brandstoftank een stukje kleiner dan in de gewone Cooper S (36 in plaats van 51 liter) en de achterin geplaatste elektromotor slokt bovendien wat hoogte onder de bagageruimte op. Die gevolgen zijn te overzien en leveren in de dagelijkse praktijk hooguit wat kleine ongemakken op, zoals iets vaker tanken onderweg naar de wintersport.

Volledig scherm Het speelse en goed gebouwde interieur veranderde nauwelijks bij de facelift, behalve dat sommige knoppen voortaan strakker zijn weggewerkt © Mini

Stil maar stug

Tijdens het rijden werken de elektromotor en het benzineblok feilloos met elkaar samen: het in- en uitschakelen van de driecilinder gaat vrijwel geruisloos en zonder trillingen, de automaat schakelt soepel en vlot door z’n zes versnellingen en ondanks het ruim 145 kilo hogere wagengewicht (ten opzichte van de Cooper S All4) is de Countryman een echte Mini om in te sturen. Hij reageert vastberaden maar niet nerveus op bewegingen van het stuur, blijft mooi strak liggen in snel genomen bochten en is wendbaarder dan je op het eerste gezicht verwacht. Omdat het gewicht grotendeels laag bij de grond ligt, helt de koets niet overdreven over in bochten en heb je dus niet het gevoel dat je met de zwaarste Mini ooit onderweg bent.

Dat speelse karakter kent echter ook een keerzijde: het onderstel is ronduit stevig geveerd, op het stugge af. Op slecht wegdek doet de Countryman geen enkele moeite om richels en kuilen glad te strijken: je krijgt ze één voor één door in je billen en rug. De ene bestuurder zal dit karakter ervaren als ‘lekker levendig’, voor de ander is het wellicht wat te veel van het goede. Wie een comfortabele auto zoekt, kan misschien beter bij BMW aankloppen voor de X1 xDrive25e – die heeft dezelfde aandrijflijn als deze Mini maar biedt iets meer rust tijdens het rijden.

Volledig scherm Speels maar ook een tikkeltje stug: de nieuwe Countryman van Mini © Mini

Ook op andere details is de rijervaring in deze Mini niet perfect. Opvallend is bijvoorbeeld dat je in de Countryman bovengemiddeld veel windgeruis hoort tijdens het rijden: met name ter hoogte van de recht opstaande voorruit en rondom de fikse zijspiegels hoor je meer geluid dan je zou verwachten in dit prijssegment. Bovendien kunnen de hoofdsteunen van de voorstoelen niet hoog genoeg naar onze zin: bij lange mensen (rond de twee meter) reikt de hoofdsteun niet tot het midden van het achterhoofd en dat is niet echt een prettig of veilig gevoel.

Afgezien van dat soort kleine minpunten is de vernieuwde Countryman weer een stukje beter dan voorheen. De vooruitgang is niet schokkend, maar dit is nog altijd één van de beter gelukte compacte SUV’s in het luxere deel van de automarkt. De Cooper SE is bovendien de versie die je wilt hebben: hij is krachtiger maar goedkoper dan de Cooper S All4 (die minimaal 47.990 euro moet kosten, tegen € 41.550 voor de plug-in hybride), zo lang je veel stekkert is hij bovendien enorm zuinig en ondanks het hogere gewicht rijdt hij onverminderd speels.

Gezien de prijs is de standaarduitrusting op de Cooper SE redelijk, met een ingebouwd navigatiesysteem dat je naar beschikbare laadpalen leidt, 17-inch lichtmetalen wielen en een met leer bekleed stuurwiel. Wie meer wil moet flink bijbetalen en kan zich helemaal uitleven met allerhande optiepakketten, luxe extra’s en kleurrijke details om de Countryman aan te passen op je persoonlijke smaak. Ook wat dat betreft is dit nog altijd een echte Mini.

Volledig scherm De vernieuwde Mini Countryman Cooper SE All4 © Mini

Volledig scherm De vernieuwde Mini Countryman Cooper SE All4 © Mini