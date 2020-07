Minder autodiefstallen in eerste helft van het jaar

In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam werden de afgelopen maanden de meeste voertuigen gestolen. Ook in Diemen en Rijswijk, nabij respectievelijk Amsterdam en Den Haag, was het relatief vaak raak. In slechts elf gemeenten van Nederland werd er dit jaar nog geen enkel voertuig gestolen.



Veel voertuigen worden na de diefstal weer teruggevonden. In 60 procent van de gevallen gebeurde dat binnen een week. Motoren worden minder vaak teruggevonden van auto’s. Slechts 20 procent van de motoren komt weer terug bij de eigenaar, terwijl dat bij personenauto's bijna 40 procent is.