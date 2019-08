Met losse handen in de file rijden: volgend jaar mag het

Steeds meer auto's kunnen technisch al zelfrijdend de snelweg op, maar mogen dat niet. De Audi A8 kon het vorig jaar al, de nieuwe Mercedes S-Klasse kan het volgend jaar en BMW volgt in 2021 met zijn nieuwe iNext. Tesla's verstaan het trucje ook en zelfs goedkopere auto's kunnen al zelfstandig afstand houden, waarbij ze netjes binnen de rijstrook blijven en eventueel zelf stuurcorrecties uitvoeren. Echter, de huidige regelgeving schrijft voor dat de handen continu aan het stuur moeten blijven. Sensoren in het stuur controleren dat en wie het stuur toch loslaat, krijgt een waarschuwing van de auto, uiteindelijk gevolgd door uitschakeling van het systeem.

Officieel hult de Europese Unie zich nog altijd in stilzwijgen over de eerste stap om zelfrijdende auto's te legaliseren. Maar een woordvoerder van het Duitse ministerie van Verkeer verklapt tegenover het gezaghebbende tijdschrift Auto Motor und Sport dat het er nu toch van gaat komen. Niet alleen in Duitsland, maar tegelijkertijd in alle landen van de Europese Unie.

,,Op dit moment worden op internationaal niveau de eisen voor de veilige werking van automatische rijstrookbewaking opgesteld‘’, aldus de woordvoerder. ,,Dit systeem zal voorlopig vooral in de file gebruikt worden en na activering de manoeuvres van het voertuig, de bewaking van de omgeving, de veilige reactie op verkeerssituaties en de interactie met andere verkeersdeelnemers overnemen. Gelijktijdig kan de automobilist de handen van het stuur houden. Hij moet echter te allen tijde in de gelegenheid zijn om weer de volledige en veilige controle over het voertuig over te nemen, zodra het systeem dat vereist. Het realiseren van dit eerste, internationaal geharmoniseerde voorschrift voor automatische rij-functies wordt in maart 2020 verwacht.‘’ Autofabrikanten denken vervolgens nog wel een paar maanden nodig te hebben om de software van hun auto's precies op de eisen van de nieuwe regelgeving af te stemmen, zo blijkt uit een rondgang van Auto Motor und Sport.