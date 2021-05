Met deze truc behoort angst om te stranden met een elektrische auto tot het verleden

Renault wil elektrische accu’s eenvoudig vervangbaar maken. Zo is het bij een lege accu een kwestie van omruilen voor een volle en weer door. Het Franse merk experimenteerde in 2008 al met dit systeem.

Renault-topman Luca de Meo heeft het idee van het omwisselen van EV-batterijen deze week zelf genoemd, meldt Automotive News Europe. We zeggen bewust niet ‘het wisselen van een lege accu voor een volle’, want dat is niet waarop Renault zich deze keer richt. In plaats daarvan zou worden gekeken naar andere toepassingen van een snel verwisselbaar accupakket.

“Vanuit zakelijk oogpunt is er een goede reden om de accu nadrukkelijk van de auto te scheiden, zeker als het gaat om een al wat oudere accu”, zou De Meo – vrij vertaald – hebben gezegd. Daarom zou het hogere management van Renault aan zijn engineers hebben gevraagd om het oude idee nog eens te onderzoeken, uiteraard met inachtneming van de huidige kennis en kunde op het gebied van accutechnologie.

De Meo doelt vermoedelijk op het eenvoudiger kunnen toepassen van oudere auto-accu’s op plekken buiten de auto, zoals dat nu al gebeurt met Nissan Leaf-accu’s bij de Amsterdamse Johan Cruijff Arena.

Better Place

In 2008 sloegen Renault en het Israëlische Better Place de handen ineen om tot een netwerk van accuwisselstations te komen. Daar zouden gebruikers simpelweg een lege accu kunnen wisselen voor een volle. Te beginnen met de Renault Fluence ZE wilde men het daarmee mogelijk maken om eenvoudig en zonder veel tijdsverlies een langere reis te ondernemen.

Better Place wist op verschillende plaatsen, waaronder ook ons eigen Schiphol, zo’n accuwisselstation te realiseren. Toch faalde het project en moest het bedrijf in 2013 zijn faillissement aanvragen. Met razendsnelle laadtijden en steeds grotere en efficiëntere accu’s is het inmiddels duidelijk dat elektrisch rijden ook zonder het wisselen van accu’s kan, maar Renault gelooft kennelijk nog wel in het basisidee.

Overigens was het ook Renault die de accu lange tijd in een losse leaseconstructie heeft aangeboden. Het idee was daarbij dat (met name) Zoe-rijders altijd verzekerd zouden zijn van een goed functionerende accu. Bovendien drukt het de ‘kale’ prijs van de auto flink en dat is natuurlijk lekker drempelverlagend voor potentiële kopers. Dit idee kreeg echter geen navolging en is inmiddels ook door de Fransen zelf losgelaten.

Nio

Een tweede partij die serieus bezig is met het verwisselen van EV-accu’s is het Chinese Nio. Dat merk is onlangs van start gegaan in Noorwegen en dat betekent niet alleen de verkoop van auto’s , maar ook - jawel- het opzetten van een netwerk van accuwisselstations. Hier gaat het dus wel om de oorspronkelijke toepassing: zorgen dat de EV-rijder na enkele minuten weer met een volle bak stroom op pad kan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.