Met deze auto wil je geen uitwijkmanoeuvre meemaken voor een hert of overstekende fietser

De Elandtest is een uitwijkmanoeuvre met een bepaalde snelheid, waarbij wordt gesimuleerd dat je plotseling moet uitwijken met je auto, bijvoorbeeld voor een eland. De tests worden meestal gedaan met een snelheid van tussen de 65 en 80 kilometer per uur.

Het Zweedse autoblad Teknikensvarld ontdekte dat de bijna 2500 kilo zware elektrische Ford Mustang hopeloos faalt bij de oefening bij snelheden van rond de 72 kilometer per uur. Tijdens het uitwijken breekt de achterzijde volgens het blad te ver uit, waardoor de auto in een slip kan raken en op de andere rijbaan een tegenligger kan rammen.

Softwareprobleem

De ADAC - de Duitse evenknie van de ANWB - kaartte het falen van de elektrische Ford Mustang aan bij de fabrikant en die beloofde beterschap. Aangezien het probleem niet zozeer zit in de zware accu's of het onderstel, is het probleem volgens de fabrikant goed te verhelpen. Ford denkt dat een update van de software de oplossing is.