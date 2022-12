Met de helmplicht op komst laten Nederlanders massaal de snorfiets vallen

Zo hard mag je rijden met sneeuwket­tin­gen en in deze landen zijn ze ver­plicht

In een aantal Europese landen is het verplicht om sneeuwkettingen standaard in de auto te hebben, ook als je op winterbanden rijdt. We zochten uit hoe hard je met sneeuwkettingen mag rijden, in elke landen het verplicht is en wat de regels zijn per land.

1 december