Met balken doorboorde auto werd gestolen bij bso, hoe gewond is de gespietste bestuurder?

UPDATEDe auto die vanochtend in alle vroegte met balken doorboord werd aangetroffen op de kade langs de Maas in Cuijk, blijkt eerder die nacht gestolen bij buitenschoolse opvang Graaf. Terwijl de politie het bizarre voorval onderzoekt, gaat alle commotie aan de medewerkers en kinderen van de buitenschoolse opvang voorbij. ,,We hebben koekjes gebakken voor de politie.”

De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die aan de Waaistraat in Cuijk is gevonden. De automobilist is waarschijnlijk door het oog van de naald gekropen en loopt in het beste geval met een blauw linkerbeen been rond, maar kan er ook wel eens slechter aan toe zijn.



Hij of zij werd namelijk bijna gespietst door balken die zich door het linkerportier naar binnen hebben geboord. Te zien is hoe de twee houten palen dwars door het autodeur heen steken. Wat er gisterenavond precies is gebeurd is niet duidelijk.

‘Slingerend over de weg’

De politie trof de auto aan op de Waaistraat. De bestuurder is met het voertuig op een houten vloer terechtgekomen en tegen een verhoging tot stilstand gekomen. De balken zijn afkomstig van de vlonder waar de wagen tegenaan knalde.



Volgens een woordvoerder werd de politie even na middernacht gebeld door een getuige die twee mannen zag rijden in de auto van bso Graaf, onderdeel van Spring Kinderopvang met tientallen vestigingen in Noord-Brabant en Limburg. ,,De auto zou slingerend over de weg zijn gegaan. De getuigen vertelden dat de twee inzittenden Engels met elkaar spraken.”

Onbeheerd achtergelaten

Rond 5.30 uur kreeg de politie een melding binnen over de auto die aan de Waaistraat aan de Maas onbeheerd was achtergelaten. ,,Later in de ochtend is nog een schade gemeld aan een auto die geparkeerd stond tussen de plek waar de auto is gestolen en de plaats waar deze is aangetroffen. Ook heeft iemand zich gemeld die rond 4.30 uur op straat een harde klap heeft gehoord.”



De woordvoerster zegt dat een eventueel verband tussen de meldingen wordt onderzocht. Ook wordt nog gezocht naar de inzittenden van de gestolen auto. Een medewerkster van de buitenschoolse opvang aan de Graafschap in Cuijk vertelt dat er ’s nachts is ingebroken. ,,Ik was al gewaarschuwd door mijn manager. Toen ik vanmorgen op mijn werk kwam, zag ik dat een raam aan de zijkant van het pand is geforceerd.

Niets van meegekregen

,,De autosleutel van de auto waarmee we kinderen ophalen van school is verdwenen uit het sleutelkastje. Verder is er eigenlijk geen schade.” De bso vangt op een dag tussen de zes en veertig kinderen op, deze woensdag zijn het er twee. ,,Het is vandaag studiedag”, zegt de medewerkster.



,,De kinderen die er zijn hebben helemaal niets van meegekregen van de inbraak en wat er met onze auto is gebeurd. Ja, vanochtend hebben ze twee agenten op bezoek gehad. Die kwamen de schade opnemen en hebben papieren ingevuld. We hebben koekjes voor ze gebakken.”

Volledig scherm De auto zoals die is aangetroffen aan de Waaistraat in Cuijk. De balken zijn door de linkervoordeur naar binnen gekomen. © SK-Media