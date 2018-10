‘Mercedes stopt met Smart, introduceert U-Klasse’

Volgens Automobile suggereren ‘verschillende bronnen’ dat Smart in 2026 ophoudt te bestaan. De oorzaak ligt ‘m in het feit dat het platform waarop de ForTwo en de ForFour staat, is ontwikkeld in samenwerking met Renault - dit omdat de Twingo op dezelfde architectuur is gestoeld. Naar verluidt is het Franse merk kennelijk van plan aan het einde van de huidige levenscyclus van de voertuigen de deal te beëindigen.