Mercedes roept 1,3 miljoen auto's terug, ook Nederlandse modellen getroffen

Mijn Allessie Jack is gek op zijn ‘vervloekte’ Volkswagen­bus­je: ‘Liever een ster in mijn voorruit dan op mijn motorkap’

13 februari Als de vader van Jack Groeneveld (62) nog in leven was dan zou hij het hoofd hebben geschud om de Volkswagen T2 van zijn zoon. Met zijn eigen VW-bussen had hij altijd pech. Een voorgeschiedenis die de volgende generatie heeft onthouden en wijselijk naast zich neer heeft gelegd. Jack vertelt over zijn auto in de rubriek Mijn Allessie.