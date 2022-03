Mercedes-rijders moeten overheden gaan helpen bij wegonderhoud

Moderne auto's veranderen langzaamaan in rijdende sensoren. Bijna alle moderne auto's zijn voorzien van allerhande elektronica die permanent de staat van de auto in de gaten houden. De duurdere modellen zijn ook nog eens voorzien van sensoren die de omgeving van de auto in de gaten houden, zoals de kwaliteit van een weg. Is het glad, zijn verkeersborden en belijning nog goed zichtbaar, is het wegdek beschadigd of rijden auto’s ergens vaak over een doorgetrokken streep, bijvoorbeeld omdat de bocht daar te scherp is?

'Road Monitor’

Doordat auto's deze informatie kunnen opslaan en snel kunnen versturen, zijn wegbeheerders in staat om de informatie gebruiken voor het plannen van wegonderhoud. Zo zijn ze bijvoorbeeld beter in staat om aannemers en strooiploegen aan te sturen. Uiteindelijk zal het snelle overzicht van de wegsituatie helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wegbeheerders die zich aansluiten bij het initiatief ‘Road Monitor’ krijgen geanonimiseerde data over hun wegen zien op een dashboard. Dat geeft dan bijvoorbeeld aan: ‘Tien voertuigen konden hier de belijning niet goed detecteren’. Het dashboard combineert de voertuiginformatie met publieke data, zoals over het weer en verkeersongevallen.

‘Groot onderhoud voorkomen’

Hoewel meerdere autofabrikanten deze apparatuur aan boord hebben, heeft Mercedes-Benz een aanbesteding gewonnen om Rijkswaterstaat van informatie te voorzien. Volgens het ministerie gaat het om een twee jaar durend leertraject. Met Road Monitor krijgen wegbeheerders volgens een woordvoerder schade of slijtage sneller in beeld, daardoor kan dit efficiënter worden verholpen. Ook hoopt het ministerie dat hiermee groot onderhoud wordt uitgesteld of zelfs voorkomen, omdat de kleine schades eerder worden gerepareerd. ,,Dit maakt de weg niet alleen veiliger voor weggebruikers, ook onverwachte hinder wordt voorkomen”, aldus de woordvoerder.

Tienduizenden Mercedessen

Volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wordt op dit moment vooral informatie verzameld over onze wegen via bijvoorbeeld vaste sensoren of rondrijdende weginspecteurs. ,,Doordat nu niet continu kan worden gemeten, is ons wegbeeld niet actueel. Door tienduizenden auto’s van Mercedes-Benz te gebruiken, weten wegbeheerders sneller wat de kwaliteit van hun weg is. Daarom vind ik deze samenwerking een waardevolle toevoeging.”

