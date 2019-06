Mercedes GLC: vernieuwing zit van binnen

Rij-impressieDe Mercedes GLC is na vier jaar al succesvoller dan zijn voorganger GLK ooit is geweest. Om ook de tweede levensfase van de SUV succesvol te laten verlopen, heeft Mercedes hem na vier jaar bijgeschaafd. De belangrijkste wijzigingen zijn niet meteen zichtbaar, maar hebben veel impact.

Om als automerk succes te hebben, moet je tegenwoordig vooral scoren met je SUV’s. Sinds de komst van de GLC in 2015 gaat Mercedes dat beter af dan daarvoor. Overigens wil dat niet zeggen het merk op zijn lauweren rust. Integendeel. Vorig jaar debuteerde de nieuwe, grote GLE en inmiddels staat de compacte GLB te trappelen om het SUV-toneel te betreden. Maar nog voordat het zover is, heeft Mercedes de GLC een frisse neus gegeven. De uiterlijke wijzigingen hebben niet heel veel om het lijf. Dankzij een aangepaste grille en de bum-per heeft de auto een iets krachtiger uitstraling gekregen. De gewijzigde led-achterlichten zien er vooral een tikje moderner uit dan voorheen. Belangrijker is dat Mercedes de GLC heeft voorzien van het nieuwste van het nieuwste op het gebied van mild-hybridetechniek, infotainment en veiligheid.

Diesel

Als we de extreme AMG-versies met hun V8-motoren even buiten beschouwing laten, dan worden de Mercedes GLC en de GLC Coupé vooralsnog weer leverbaar in vijf motorvarianten. Het zijn allemaal viercilinders, waarvan er twee op benzine draaien en drie op diesel. Volgens een woordvoerder laten de zuinige diesels met SCR-katalysator zien dat de dieselmotor nog altijd toekomst heeft. Daar doet de elektrische Mercedes EQC - die uiterlijk sterk op de GLC lijkt - blijkbaar niets aan af. Overigens komt Mercedes later nog met een plug-in hybride GLC en een GLC F-Cell op waterstof.

Lager verbruik

Alle verbrandingsmotoren zijn vernieuwd, waarbij het beperken van het verbruik en de uitstoot de hoogste prioriteit had. Daartoe zijn de benzineversies voorzien van zogenaamde mild-hybridetechniek. Hierbij zorgt een kleine elektromotor met eigen batterij in samenwerking met een 48-volt startgenerator zo nodig voor iets meer vermogen. In het geval van de Mercedes GLC bedraagt het elektrische extraatje 14 pk.

Maar belangrijker is dat het systeem het benzineverbruik verlaagt. Onder meer doordat de auto bij ‘gas los’ even alleen op de elektromotor kan rijden. De instapper van de reeks, de 197 pk sterke GLC 200 met achter-wielaandrijving en negentrapsautomaat, verbruikt volgens Mercedes 6,6 liter benzine per 100 kilometer (1 op 15,6). Voor onze eerste kennismaking met de vernieuwde Mercedes GLC is de basisversie echter niet beschik-baar. Wel staat er een GLC 300 voor ons klaar, die standaard met 4MATIC-vierwielaandrijving wordt geleverd.

Wennen

De tweeliter viercilinder turbomotor levert in de Mercedes GLC 300 een vermogen van 258 pk en een koppel van 370 newtonmeter. Toch blijft het verbruik volgens de fabrikant beperkt tot zo’n 7,4 l/100 km (1 op 13,5, voorlopig cijfer).

Wanneer je al een tijdje geen nieuwe Mercedes hebt gereden, zijn er altijd twee zaken waarin je even moet wennen. De knoppen voor de (elektrische) stoelverstelling hoef je niet op de tast aan de zijkant en de voorkant van de stoel te zoeken, maar vind je naast je, in het portier. Veel handiger, mede doordat je aan de vorm van de knoppen ook precies ziet welk deel van de stoel je verstelt. Je vraagt je af waarom niet meer merken voor deze oplossing kiezen.

Wat we niet per se beter vinden dan bij andere merken, is de positie van de keuzehendel van de automatische versnellingsbak. Die zit ook bij de GLC aan het stuur, wat bij beginnende Mercedes-rijders tot verwarring leidt. Daar eindigt meteen onze kritiek op het interieur. Dat was voor de facelift al geen armoe, toch is Mercedes erin geslaagd het naar een hoger niveau te tillen. De materialen zijn iets opgewaardeerd en je moet echt je best doen om harde kunststofsoorten te vinden.

Infotainment

Net als bij andere nieuwe Mercedessen, is het instrumentarium nu volledig gedigitaliseerd, bovendien is het separate touchscreen duidelijk groter geworden. De bediening van het infotainment is vereenvoudigd, zeker dankzij het standaard MBUX-systeem. Dit wordt geactiveerd zodra je ‘Hey Mercedes’ roept en vervolgens een gesproken commando geeft. Zeg dat je het een beetje koud hebt, en de klimaatregeling wordt een graadje hoger gezet. En zo kun je het systeem talloze opdrachten geven. Ook met de ‘augmented video’ in het naviga-tiesysteem gaat Mercedes ver: met live videobeelden wordt de bestuurder het navigeren vergemakkelijkt. In woonwijken krijgt hij zelfs de huisnummers voorgeschoteld.

Techniek

Van de moderne motortechniek merk je in de praktijk niets - en dat is bedoeld als compliment. Geen gehik of gestotter wanneer de verbrandingsmotor buiten werking wordt gesteld of als de kleine elektromotor bijspringt. Wie het uiterste van de aandrijflijn vraagt, wordt beloond met zeer adequate prestaties. Op de sprint van 0 naar 100 km/h (7,1 s) laat de benzinemotor wel duidelijk van zich horen, terwijl hij op constante snelheden juist zeer onopvallend zijn werk doet. Met de auto in de Sport-modus betrappen we de transmissie zo nu en dan op een schokje. Alsof de bak schrikt van de sportieve aspiraties van de bestuurder. Het comfortabele onderstel en de fijne stoelen verzachten dit leed, maar de gigantische middenconsole maakt weer inbreuk op de bewegingsvrijheid van de rechterknie. Wie tegen de twee meter of nog langer is, doet er verstandig aan om het optionele panoramadak onaangevinkt te laten. Tenzij je het prima vindt als het dak af en toe je haar kamt. Zonder panoramadak is de hoofdruimte ook achterin voldoende, althans in de gewone GLC. In de Coupé moeten de achterpassagiers niet groter groeien dan pakweg 1,80 meter. Met een bagageruimte van 550 liter laat de GLC je niet snel met volle handen staan. Toch zijn er concurrenten die meer liters in de aanbieding hebben. Wie regelmatig met een zware caravan of paardentrailer op pad gaat, is het beste af met de vierwielaangedreven diesels, die tot 2500 geremde kilo’s mogen trekken. Aan de trekhaak van de GLC 300 mag maximaal 2400 kilo worden gehangen, bij de achterwielaangedreven GLC 200 is dat 2000 kg.

Veiligheid

Geen facelift is compleet zonder een opwaardering van de veiligheidssystemen. De Mercedes GLC volgt deze jonge traditie. Zo kan de interactieve cruisecontrol nu files herkennen en heeft het systeem in files een verbe-terde herstart. Ook de actieve stuurhulp heeft een upgrade gehad, maar hiervoor geldt een meerprijs, net als voor veel van de andere assistentiesystemen. Verkeersbordherkenning, een automatische noodrem met voetgangersherkenning, vermoeidheidsassistent en een achteruitrijcamera zijn wel standaard.

De nieuwe Mercedes GLC en GLC Coupé staan vanaf juli in de showroom. Voor de achterwielaangedreven GLC 200 vraagt de dealer 59.276 euro. De GLC 300 4MATIC met standaard vierwielaandrijving, kost minimaal 75.899 euro. Met een vanafprijs van 62.745 euro is de achterwielaangedreven GLC 200d de goedkoopste diesel.

Volledig scherm © Mercedes

Volledig scherm © Mercedes

Volledig scherm © Mercedes

Volledig scherm © Mercedes

Volledig scherm © Mercedes

Volledig scherm © Mercedes

Volledig scherm © Mercedes

Volledig scherm © Mercedes

Volledig scherm © Mercedes