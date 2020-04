Mercedes gelooft niet meer in waterstof voor personenauto's

Daardoor is er nu geen ruimte meer voor het ontwikkelen van een waterstofauto. Wel zegt Daum dat Daimler de mogelijkheden heeft om terug te keren naar waterstofauto’s, als daar een markt en een noodzaak voor is. Daimler staakt volgens de nieuwssite met waterstofauto’s, vanwege de hoge kosten die aan zo’n auto verbonden zijn. Het produceren van een waterstofauto zou twee keer zo duur zijn als het maken van een vergelijkbare elektrische auto met lithium-ion-accu.

De GLC F-Cell is een waterstof-elektrische-auto, die 51 kilometer kan rijden op de ingebouwde accu en 430 kilometer kan rijden door het omzetten van waterstof naar elektriciteit. Dat proces gebeurt in de brandstofcel. De 430 kilometer is gebaseerd op de NEDC-norm, vermoedelijk kan de GLC F-Cell in de praktijk minder ver rijden. De auto was van begin af aan vooral bestemd voor zakelijke klanten, zoals waterstofprovider Linde en spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn. Particulieren kunnen de GLC F-Cell wel leasen via Mercedes-Benz.