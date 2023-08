Mercedes E-Klasse is meer dan ooit een kleine S

AutotestDe zesde generatie van de nieuwe E-Klasse is – als we Mercedes mogen geloven – de allerlaatste. Het merk zet zijn ooit belangrijkste model over zeven jaar zelf bij het grofvuil, maar neemt wel afscheid op grootse wijze.

Ooit was de E-Klasse de hoeksteen van het Mercedes-Benz gamma. Het waren duurzame, maar volledig van opties gestripte modellen, die vaak als werkpaard werden ingezet door aannemers, taxichauffeurs en vertegenwoordigers. Niet zelden haalden de diesel-uitvoeringen met hun robuuste lange-slag-motoren kilometerstanden van boven de 600.000 kilometer. Daarna begonnen ze vaak nog aan een tweede leven in landen rond de Middellandse Zee.

Volledig scherm Mercedes E-Klasse © Mercedes-Benz

Compacte S-Klasse

Het verschil met de zesde generatie E-Klasse van 2023 kan bijna niet groter. Niet alleen is de E-Klasse weggezakt in de verkoopranglijsten van het merk ten gunste van modellen als de GLC en C-Klasse, ook is het model meer dan ooit verworden tot een soort compacte S-Klasse, met aan boord zo’n beetje alle elektronica die het Duitse automerk in huis heeft. Het nieuwste model kun je openen en starten met je iPhone en je kunt er Zoom-vergaderingen mee houden. De auto kan zelfs automatisch inhalen op de snelweg als je twee seconden de richtingaanwijzer ingedrukt houdt.

Volledig scherm Mercedes E-Klasse © Mercedes-Benz

Concurrentie

Ook het uiterlijk groeit steeds meer toe naar dat van zijn grote broer met zijn klassiek-elegante proporties. De auto moet het opnemen tegen modellen als de Audi A6, de BMW 5 Serie en de Volvo S90 en heeft daarbij zijn uiterlijk mee. De E-Klasse is nog steeds een traditionele sedan met ver naar achteren geschoven cockpit en lange motorkap. De wielbasis is twee centimeter langer dan zijn voorganger, de totale lengte bedraagt 4,94 meter en de kofferbak heeft een inhoud van 370 liter voor de Plug-in hybrides en 540 liter voor de verbrandingsmodellen

China is belangrijk

De E-Klasse komt er ook als stationwagenversie met de toevoeging Estate, die zo belangrijk is op sommige Europese markten. Ook kun je kiezen voor een sportiever en een meer klassiek uiterlijk. In China volgt nog een variant met een lange wielbasis die is ontworpen voor nog meer comfort en in de herfst volgt de chique coupé-uitvoering CLE, die zowel de E-Klasse coupé, de C-Klasse Coupé en de CLS in één model verenigt. Dat de belangrijkste markt nu het Verre Oosten is valt terug te zien aan de koplampen en achterlichten, die duidelijk Aziatische kenmerken hebben.

Volledig scherm Mercedes E-Klasse © Mercedes-Benz

Hyperscreen

Dat Mercedes-Benz zich wil ontwikkelen van Premium-merk tot luxe-merk is vooral merkbaar in het interieur, dat zich voor het eerst kan meten met dat van de S-Klasse. Het centrale Hyperscreen is nauwelijks minder aantrekkelijk dan het nog grotere, maar ook verwarrender scherm in de S-Klasse en EQS. Behalve het op de bestuurder gerichte instrumentarium is er ook een apart, volledig functioneel passagiersdisplay waarop de bijrijder naar hartenlust kan surfen op het web of films kan kijken. Ook nieuw is een camera op het dashboard, die kan worden gebruikt voor selfies of videoconferenties.

Stil en comfortabel

De kenmerkende ronde ventilatieroosters hebben plaatsgemaakt voor strakkere exemplaren die zijn weggewerkt in een soort sleuf over het dashboard. De stoelen voor- en achterin zijn comfortabel, hebben een uitgekiend design en kunnen op verzoek worden voorzien van airconditioning en een massagefunctie. Dankzij de 2,96 meter lange wielbasis is de beschikbare ruimte ook achterin zeer royaal. Isolatiematerialen, dubbel glas en de optionele luchtvering, ook te combineren met achterasbesturing, zorgen eveneens voor topcomfort. Afhankelijk van het model verkleint dit de draaicirkel met 90 centimeter door een stuurhoek van 4,5 graden op de achteras.

Volledig scherm Mercedes E-Klasse © Mercedes-Benz

Stekker voor snellader

De E-Klasse komt in eerste instantie alleen met geëlektrificeerde viercilinders op de markt. Een dieseluitvoering wordt niet geleverd in Nederland, maar wel een E 300e plug-in hybride, die met een actieradius van in het gunstigste geval 100 kilometer elektrisch ongetwijfeld het belangrijkste model wordt. Wat opvalt is dat deze versie zeer stil is. Dat lijkt logisch in elektrische modus, maar er is veel moeite gedaan om ook het wind- en bandengeruis zoveel mogelijk te elimineren. Opvallend detail is dat deze hybride ook een stekker heeft voor een snellader. De laadruimte is met eerdergenoemde 370 liter wel aan de kleine kant.

Qua rijden onderscheidt ook de nieuwe E-Klasse zich van zijn directe concurrenten door een moeilijk te benoemen vorm van comfort. Wie sportief wil rijden met een scherpe besturing is hier niet aan het goede adres, maar eindeloos reizen zonder vermoeid te raken doe je het beste in een E-Klasse. Qua ergonomie klopt ook bijna alles, alleen de knoppen op het stuur voelen niet fijn. De bediening doet een beetje denken aan de exemplaren waar Volkswagen na een hoop klachten inmiddels mee is gestopt. En als er toch geklaagd wordt: van het science-fiction-achtige dashboard met zijn kermisachtige uitstraling moet je houden.

Volledig scherm Mercedes E-Klasse © Mercedes-Benz

E 300e Hybrid

De combinatie van een 2.0 liter viercilinder turbomotor met elektromotor zorgt voor voldoende trekkracht en een mooie lineaire acceleratie. De 313 pk sterke E 300e Hybrid accelereert van 0-100 km/u in 6,4 seconden en haalt een topsnelheid van 236 km/u. Wie meer wil, kan kiezen voor de E 400e, standaard uitgerust met 4Matic vierwielaandrijving. Deze is met 381 pk en 650 Newtonmeter koppel nog een stuk sterker.

Volledig scherm Mercedes E-Klasse © Mercedes-Benz

Het kan zomaar zijn dat dit de laatste E-Klasse is van Mercedes-Benz. Want in 2030 wil Mercedes alleen nog maar puur elektrische auto’s maken. Maar ook organisch lijkt het die kant op te gaan, want sowieso lijkt het einde te naderen voor dit soort dure zakensedans met een verbrandingsmotor. Mercedes-Benz verkocht in Nederland vorig jaar minder dan 500 stuks van de E-Klasse, daar waar het jarenlang duizenden exemplaren wegzette.

Richting van de beweging

Opvallend is dat de volledig elektrische EQE het vorig jaar qua verkopen precies net zo goed deed als de E-Klasse en dit jaar zijn er tot nu twee keer meer EQE’s verkocht dan E-Klasses – waarvan de teller het eerste halfjaar bleef steken op een uiterst magere 145 exemplaren. Tel daarbij op dat deze nieuwe E-Klasse een stuk duurder wordt, waardoor het verschil met de EQE nog kleiner is en iedereen kan zien wat hier de richting van de beweging is.