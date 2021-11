Mercedes C-Klasse All-Terrain: voor wie moeilijk kan kiezen

video en testMercedes bouwt op basis van de nieuwe C-Klasse opnieuw een All-Terrain. Dat die in het ruige terrein behoorlijk capabel is, blijkt tijdens een tocht door een deel van het Zwarte Woud.

Het recept is vrij eenvoudig; monteer onder een bestaande stationwagen een verstevigde wielophanging, voorzie de wielkasten van een flinke rand kunststof en met aandrijving naar alle wielen ontstaat vervolgens een stationcar met terreinauto-eigenschappen.

Volvo en Subaru zijn min of meer de bedenker van dit type auto, met de XC70 Cross Country en de Legacy Outback. En ook Audi zag er een lucratief businessmodel in, met de A6 Allroad. Maar in Nederland is dit type auto nooit een hit geweest; bergen zijn hier dan ook ver te zoeken en de dagen dat ons land onder een dik pak sneeuw ligt zijn doorgaans op één hand te tellen. Bovendien is een volwaardige SUV, zoals bij Mercedes de GLC, bij Audi de Q5 en bij Volvo de XC60, sowieso aanmerkelijk populairder dan deze ‘verSUVde’ stationwagens.

Mercedes heeft de ontwikkeling van de nieuwe All-Terrain op basis van de C-klasse voornamelijk gericht op het creëren van meer terreinauto-eigenschappen. Simpelweg moest de All-Terrain sterker zijn in de gebieden naast het geplaveide wegdek.

Deze Mercedes brengt je tot diep in het donkere woud

Nou kun je in Nederland nauwelijks nog terreinrijden, maar voor bijvoorbeeld jagers zou de nieuwe All-Terrain wel eens in de smaak kunnen vallen. Doordeweeks dient de C200 als functionele en goed rijdende stationwagen, in het weekend gaan de geweren en de uitrusting achterin, en brengt de Mercedes zijn inzittenden tot diep in het donkere woud.

Je herkent de All-Terrain aan de wielkuipen die van flinke kunststof verstevigers zijn voorzien. Grote functie hebben deze randen niet, behalve dat ze visueel gezien iets vertellen over de mogelijkheden van de All-Terrain. Zowel vóór als achter heeft deze Mercedes extra bescherming aan de onderzijde.

Deze aanpassingen hebben wel degelijk nut; bescherming tegen bijvoorbeeld puntige stenen die in de blubber liggen. Om te voorkomen dat dergelijke scherpe delen de auto raken, heeft Mercedes de All-Terrain 40 milimeter verhoogd. Da’s duidelijk te zien, alsof de luchtvering in de hoogste stand staat, hetgeen niets met luchtvering te maken heeft: de C-Klasse All-Terrain is namelijk niet verkrijgbaar met luchtvering. Door langere en bovendien wat stijvere schroefveren te monteren, is de extra wagenhoogte gecreëerd.

Je merkt op het asfalt nauwelijks iets van het hogere zwaartepunt. Er zit nog steeds voldoende comfort in het rijkarakter, al helt de carrosserie een fractie meer over. Optioneel levert Mercedes de All-Terrain met elektronisch instelbare dempers. Ben je van plan af en toe de wildernis in te duiken, kies dan voor deze optie. Deze zogenaamd adaptieve dempers, bieden een groter verschil in karakteristiek. De dempers kunnen nog meer het verschil maken tussen rijden op asfalt of door ruig terrein.

Controle, daar gaat het om een offroad-trip

De ‘karakterknop’, waarmee een verscheidenheid aan rijprogramma’s is te selecteren, kent naast de gangbare standen ‘Offroad’ en ‘Offroad+’. Vooral de laatste biedt veel extra’s, voor lieden die zich graag naast de geplaveide weg verplaatsen. Zo kun je de ‘afdaal-snelheid’ instellen; je wilt natuurlijk niet als een kanonskogel van een helling rollen.

Controle, daar gaat het om tijdens een offroad-trip. Door de snelheid op bijvoorbeeld 10 km/h in te stellen, houdt de Mercedes automatisch die snelheid vast als je van een serieuze helling afdaalt. Zo kan de bestuurder zich concentreren op het sturen. In die stand remt de Mercedes volledig zelfstandig.

Nog zo’n handige toepassing: rij je door het dichtbegroeide woud en activeer je de stand ‘Offroad+’, dan heb je extra zicht doordat de led-verlichting een sterkere en bredere bundel verspreidt. Ook krijgen in de sterkste offroad-stand het stabiliteitsysteem, de negentraps automaat en de standaard vierwielaandrijving een specifieke instelling die het rijden in ruig terrein moeten vergemakkelijken.

Mercedes levert de C-klasse All-Terrain met een benzine- of dieselmotor. Die diesel zal in Nederland geen grote populariteit gaan genieten. Beide aandrijfbronnen leveren om en nabij de 200 pk en krijgen ondersteuning van een zogenaamd 48-Volt mildhybride systeem. In sommige situaties levert deze ‘omkeerde’ elektrische startmotor maximaal zo’n 20 pk extra aan de wielen. Naast meer efficiëntie, en dus een lager brandstofverbruik levert die extra elektrohulp ook een toegevoegde waarde in ruig terrein, bijvoorbeeld naar boven rijdend op een helling. Dat extra duwtje in de rug kan net noodzakelijk zijn om boven te komen.

De All-Terrain is 10 mille duurder dan een Estate

Al met al geen verkeerde auto dus, die Mercedes C-klasse in All-Terrain maatpak. De consument die zich niet kan vinden in een SUV, mogelijk omdat die als enigszins incorrect wordt bestempeld, of degene die een stationwagen simpelweg fraaier vindt dan een SUV, behoort tot zijn doelgroep.

Daar waar het gaat om capaciteiten in ruig terrein doet de verhoogde en verstevigde C-klasse nauwelijks onder voor een Mercedes GLC, die met een prijs van 70.246 euro duurder is dan de gelijk gemotoriseerde C200 All-Terrain. Mercedes vraagt voor de C200 4Matic All-Terrain: 64.916 euro. Da’s tien mille meer dan voor een standaard C200 Estate (54.649 euro), waarbij het belangrijk is te weten dat de basis C200 een aanmerkelijk soberder uitrusting heeft. En voor wie geïnteresseerd is in een All-Terrain met dieselmotor: die kost 70.186 euro.

