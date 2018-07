Mercedes-Benz C-Klasse (2007 – 2015): stijlvol comfort

Aankoopadvies Mercedes-Benz C-klasse (2007 – 2015), W204

• Bij de diesels kunnen de verstuivers weleens kapot gaan.

• De ‘350’ motor (interne fabriekscode: M272) is erg fijn in de omgang, maar is niet geheel vrij van storingen. Met name slijtage aan de distributieketting, tandwielen en balansassen kan voorkomen. Deze onderdelen vervangen kan een bijzonder prijzige exercitie zijn.

• Controleer of de auto prettig rechtuit stuurt en niet trekt of trilt. De C-Klasse kan last hebben van onevenwichtige slijtage. Uitlijnen en eventueel nieuwe banden kunnen dit verhelpen.

• Het dashboard kan nogal kraken. Met name modellen van voor de facelift kunnen hier last van hebben.

• De originele lichtmetalen velgen hebben relatief snel last van roestplekken. Meestal wordt dit veroorzaakt door corrosie van de wielbouten. Het kan in principe geen kwaad, maar het staat niet zo netjes op zo’n premium auto.

• De automatische transmissies komen bij Mercedes-Benz zelf vandaan, bij andere merken is dat vaak een externe leverancier zoals Aisin, Getrag of ZF. De zes en zeventraps-automaten staan te boek als zeer betrouwbaar, maar onderhoud en met name olie verversen is erg belangrijk.

• Controleer of alle sleutels aanwezig zijn en of ze ook allemaal werken. Dit is namelijk niet altijd het geval. De contactsleutel wordt soms niet herkend en kan ook kapot gaan.

• Ga na of de deurhendels goed werken. Zo niet, dan kan reparatie of vervanging behoorlijk prijzig worden, aangezien ze een integraal onderdeel van het deurpaneel zijn.

• In het geval van de C63 AMG: de cilinderkop zit vast door middel van bouten. Deze kunnen corroderen. Het resultaat daarvan kan zijn dat de koppakking kan lekken. Stijging van het oliepeil en daling van de hoeveelheid koelvloeistof zijn de kenmerken.

• Nog een aandachtspunt bij de C63 AMG: de achterbanden slijten extreem snel. Ze zijn relatief smal en zacht. Nu valt dat te verwachten met tot wel 507 pk op de achterwielen, maar 5.000 km op een setje is echt heel erg knap.

Aanbod en prijzen

Het aanbod aan occasions uit de C-klasse is behoorlijk ruim. Een kleine minderheid is uitgerust met een dieselmotor, de meeste exemplaren rijden op benzine. De C-klasse was verkrijgbaar in drie verschillende carrosserievarianten: sedan (W204), Estate (S204) en coupé (C204). De Estate kwam bijna direct met de sedan, de coupé kwam pas na de facelift.

Hoewel het een relatief sportieve Mercedes-Benz is, zijn de meeste C-Klasses uitgerust met een automatische transmissie. Op de C-klasses met een grotere motor (C280, C350 en C320 CDI) was het mogelijk om ‘4-Matic’-vierwielaandrijving te bestellen.

Prijzen lopen enorm uiteen. De goedkoopste modellen beginnen rond de 8.000 euro voor een C200 CDI met twee ton op de klok. De duurste C-klasse van deze generatie is natuurlijk de C63 AMG, die nog tot 70 mille moet kosten.

Profiel

De Mercedes-benz C-Klasse van de W204 generatie kwam in 2007 op de markt. Opvallend verschil met zijn voorganger was het vervallen van de ronde koplamp-units en de vierkantere styling. Qua motoren was er enorm veel keuze. De range begon met twee viercilinders met compressor: de C180 Kompressor en C200 Kompressor. Daarboven waren er drie V6 motoren (C230, C280 en C350) en drie diesels (C200 CDI, C220 CDI en C320 CDI).

Voor wie dat veel te tam was, kwam in 2008 de C63 in de showrooms. Deze had een 6.2 liter V8 met 457 pk onder de kap die enkel de achterwielen aandreef. De auto was qua uiterlijk ook zeer herkenbaar dankzij extra grote bumpers, dik aangezette skirts en spoilers, 18” velgen en vier enorme uitlaten aan de achterkant. Om het een beetje goed te maken lanceerde Mercedes ook de ‘BlueEFFICIENCY’ modellen. Deze waren door relatief eenvoudige mechanische, technische en aerodynamische aanpassingen zuiniger dan voorheen.

In 2011 werd de C-Klasse gefacelift. Optisch waren de verschillen niet heel erg groot, de koplampen weken iets af, evenals de bumpers. De spijlen onder de grille liepen nu naar binnen in plaats van naar buiten. Op motorisch vlak veranderde er meer. De viercilinder motoren met mechanische compressor kwamen te vervallen. Zowel de C180, C200 en C250 hebben allemaal de 1.8 viercilinder turbo, zij het in een iets andere specificatie. De C350 is de enige benzine-V6, terwijl de C63 AMG zijn V8 behoudt. Ook de diesels zijn in basis allemaal gelijk: de C180, C200, C250 en C300 in CDI-uitdossing zijn allemaal 2.1 viercilinder motoren. Alleen de C350 had nog een V6. Gek genoeg was deze nu niet meer leverbaar met 4-Matic. Nieuw met de facelift was ook de C-Klasse Coupé. Deze was met een select aantal motoren van de sedan leverbaar, waaronder de grote V8 in C63-uitvoering.